Slavko Vincic, árbitro de Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026, nació en Eslovenia y su nombre está asociado desde hace años a competencias de primer nivel.

Brasil y Marruecos tienen un árbitro de peso para su estreno en el Mundial 2026. La FIFA designó al esloveno Slavko Vincic como juez principal del partido que se está disputando este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, por el Grupo C.

Vincic es uno de los árbitros europeos con mayor recorrido internacional, viene de dirigir partidos de máxima exigencia y llega a la Copa del Mundo con antecedentes que lo colocan entre los nombres más reconocidos del panel arbitral.

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Quién es Slavko Vincic, el árbitro de Brasil vs. Marruecos

Slavko Vincic nació en Eslovenia y su nombre está asociado desde hace años a competencias de primer nivel, especialmente en Europa, donde ha dirigido encuentros de Champions League, torneos UEFA y partidos internacionales de alta presión.

Slavko Vincic está arbitrando Brasil vs. Marruecos (Getty Images).

Para el cruce entre Brasil y Marruecos, la FIFA volvió a confiar en un árbitro acostumbrado a escenarios grandes. Precisamente, el partido reúne a dos selecciones con aspiraciones importantes y promete una carga competitiva alta desde el inicio.

Un árbitro acostumbrado a partidos grandes

El antecedente más fuerte en la carrera reciente de Vincic es la final de la UEFA Champions League 2024 que Real Madrid le ganó 2-0 al Borussia Dortmund, una designación reservada para árbitros con respaldo, experiencia y manejo en partidos de máxima exposición.

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Slavko Vincic impartió justicia en la final de la Champions 2024 (Getty Images).

Vincic ha construido un perfil de árbitro sereno, con rodaje internacional y capacidad para sostener partidos de ritmo alto. En una Copa del Mundo, donde cada decisión tiene impacto global, ese tipo de experiencia pesa.

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Su experiencia previa en Mundiales

Vincic ya sabe lo que significa dirigir en una Copa del Mundo. En Qatar 2022 estuvo a cargo del partido entre Argentina y Arabia Saudita, uno de los encuentros más recordados de aquel torneo por el histórico triunfo saudí ante el equipo que luego terminaría siendo campeón.

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Ese debut mundialista lo enfrentó a un escenario complejo: presión, intensidad, reclamos y un resultado inesperado que elevó todavía más la tensión del partido.

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Quinteto arbitral de Brasil vs. Marruecos