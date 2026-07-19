Shakira, de “Waka Waka” a “Dai Dai”: todas sus canciones y presentaciones en la historia de los Mundiales

La cantante colombiana hará su sexta presentación en una Copa del Mundo durante el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Shakira regresará a un escenario mundialista este domingo 19 de julio, cuando participe en el show de medio tiempo de la final entre Argentina y España. La colombiana interpretará “Dai Dai” junto a Burna Boy y sumará un nuevo capítulo a una relación con la Copa del Mundo que comenzó en Alemania 2006.

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La cantante participó en cuatro ediciones diferentes del torneo y presentó cuatro canciones vinculadas con los Mundiales: “Hips Don’t Lie (Bamboo)”, “Waka Waka”, “La La La” y “Dai Dai”.

Alemania 2006: “Hips Don’t Lie (Bamboo)”

La primera aparición de Shakira en una Copa del Mundo se produjo el 9 de julio de 2006.

La colombiana actuó junto a Wyclef Jean durante la ceremonia de clausura realizada antes de la final entre Italia y Francia, en el Estadio Olímpico de Berlín.

La canción elegida fue “Hips Don’t Lie (Bamboo)”, una versión especial de uno de los mayores éxitos de su carrera. La presentación incorporó la palabra “Bamboo” y una adaptación preparada para el evento mundialista.

El tema no fue la canción oficial del torneo. Ese lugar correspondió a “The Time of Our Lives”, de Il Divo y Toni Braxton, mientras que “Celebrate the Day” fue utilizada como himno oficial.

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Sudáfrica 2010: “Waka Waka”

Cuatro años después llegó la canción mundialista más famosa de Shakira.

“Waka Waka (This Time for Africa)”, interpretada junto al grupo sudafricano Freshlyground, fue elegida como canción oficial de Sudáfrica 2010.

Shakira la presentó en dos eventos diferentes:

El concierto de celebración previo al comienzo del Mundial.

La ceremonia de clausura realizada antes de la final entre España y Países Bajos.

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Durante el concierto inaugural también interpretó otros éxitos de su carrera, entre ellos “Hips Don’t Lie” y “She Wolf”. En la clausura, la actuación estuvo centrada en “Waka Waka”.

La canción terminó identificándose no solo con el torneo, sino también con la consagración de España como campeona mundial.

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Brasil 2014: “La La La”

Shakira volvió a participar en una ceremonia mundialista durante Brasil 2014.

La artista interpretó “La La La (Brazil 2014)” junto al músico brasileño Carlinhos Brown en el Maracaná, antes de la final que Alemania le ganó a Argentina.

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El tema formó parte del álbum oficial del torneo, pero no fue la canción principal de aquella edición. El tema oficial fue “We Are One (Ole Ola)”, interpretado por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte.

La presentación convirtió a Shakira en la primera artista en actuar en tres Mundiales consecutivos.

Mundial 2026: “Dai Dai” junto a Burna Boy

Después de 12 años, Shakira regresó a la Copa del Mundo con “Dai Dai”.

La canción fue grabada junto al nigeriano Burna Boy y mezcla pop latino con afrobeats. Su videoclip incluyó imágenes filmadas en el estadio Maracaná, escenario de la presentación de Shakira en 2014.

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La colombiana cantará el tema durante el primer show de medio tiempo de una final mundialista, acompañada por Burna Boy.

ver también Argentina vs. España EN VIVO: minuto a minuto de la final del Mundial 2026 – hora, TV y los detalles de la ceremonia

Todas las canciones mundialistas de Shakira

El recorrido completo queda de esta manera:

Alemania 2006: “Hips Don’t Lie (Bamboo)”, con Wyclef Jean.

“Hips Don’t Lie (Bamboo)”, con Wyclef Jean. Sudáfrica 2010: “Waka Waka (This Time for Africa)”, con Freshlyground.

“Waka Waka (This Time for Africa)”, con Freshlyground. Brasil 2014: “La La La (Brazil 2014)”, con Carlinhos Brown.

“La La La (Brazil 2014)”, con Carlinhos Brown. Mundial 2026: “Dai Dai”, con Burna Boy.

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De esas cuatro canciones, “Waka Waka” y “Dai Dai” fueron presentadas como temas oficiales del Mundial. “Hips Don’t Lie (Bamboo)” y “La La La” estuvieron vinculadas con las ceremonias y los álbumes de sus respectivas ediciones, pero no fueron los himnos principales.

Cuántas veces cantó Shakira en los Mundiales

Shakira habrá participado en seis presentaciones vinculadas con cuatro Mundiales:

Clausura de Alemania 2006. Apertura de Sudáfrica 2010. Clausura de Sudáfrica 2010. Clausura de Brasil 2014. Apertura del Mundial 2026. Show de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

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La actuación de 2026 será diferente a todas las anteriores. En vez de cantar antes del partido, Shakira aparecerá con la final en marcha, durante el descanso entre el primer y el segundo tiempo de Argentina vs. España.