Dónde juegan los futbolistas de Curazao y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

Los jugadores de Curazao cuentan con experiencia de jugar en varios países.

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado 20 de junio con una urgencia compartida: sumar por primera vez en el Mundial 2026. Los dos perdieron en el debut, los dos quedaron abajo en el Grupo E y ahora se cruzan en un partido que puede marcar el futuro inmediato de ambos.

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Dónde juegan los futbolistas de Curazao

La mayoría de los jugadores de Curazao milita en clubes de Países Bajos o tiene pasado fuerte en el fútbol neerlandés. También hay presencia en Inglaterra, Turquía, Suiza, Bélgica, Arabia Saudita, Israel, Grecia, Malasia y Estados Unidos.

Estos son los clubes de los convocados de Curazao para el Mundial 2026:

Eloy Room: Miami FC

Miami FC Trevor Doornbusch: VVV-Venlo

VVV-Venlo Tyrick Bodak: SC Telstar

SC Telstar Armando Obispo: PSV Eindhoven

PSV Eindhoven Riechedly Bazoer: Konyaspor

Konyaspor Deveron Fonville: NEC Nijmegen

NEC Nijmegen Roshon van Eijma: RKC Waalwijk

RKC Waalwijk Juriën Gaari: Abha Club

Abha Club Sherel Floranus: PEC Zwolle

PEC Zwolle Shurandy Sambo: Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam Joshua Brenet: Kayserispor

Kayserispor Livano Comenencia: FC Zürich

FC Zürich Kevin Felida: FC Den Bosch

FC Den Bosch Godfried Roemeratoe: RKC Waalwijk

RKC Waalwijk Juninho Bacuna: FC Volendam

FC Volendam Leandro Bacuna: Iğdır FK

Iğdır FK Tyrese Noslin: SC Telstar

SC Telstar Tahith Chong: Sheffield United

Sheffield United Jearl Margaritha: SK Beveren

SK Beveren Jeremy Antonisse: AE Kifisia

AE Kifisia Kenji Gorré: Maccabi Haifa

Maccabi Haifa Sontje Hansen: Middlesbrough

Middlesbrough Ar’jany Martha: Rotherham United

Rotherham United Brandley Kuwas: FC Volendam

FC Volendam Gervane Kastaneer: Terengganu FC

Terengganu FC Jürgen Locadia: Miami FC

Un plantel neerlandés por nacimiento y caribeño por identidad

El rasgo más llamativo de Curazao no está solamente en dónde juegan sus futbolistas, sino en dónde nacieron.

Tahith Chong es el único nacido en Curazao. El resto de los convocados nació en Países Bajos, pero representa a la isla por raíces familiares, historia personal y vínculo con la Curazao es uno de los casos más particulares del Mundial 2026. La selección caribeña disputa la primera Copa del Mundo de su historia con un plantel profundamente marcado por su vínculo con Países Bajos: de los 26 convocados, solo Tahith Chong nació en la isla. Los otros 25 futbolistas lo hicieron en territorio neerlandés.

Ese dato explica buena parte de la identidad del equipo. Curazao compite como selección caribeña, pero su estructura futbolística está armada casi por completo con jugadores nacidos y formados en Países Bajos, muchos de ellos con recorrido en clubes europeos.

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El valor total del plantel también marca el tamaño del desafío. Según Transfermarkt, la selección de Curazao está tasada en 25,78 millones de euros, una cifra baja para el contexto mundialista y muy lejos de las grandes potencias del torneo.

Cuánto vale la selección de Curazao

El plantel completo de Curazao tiene un valor de mercado de 25,78 millones de euros, según Transfermarkt.

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La cifra lo ubica entre los planteles más modestos del Mundial 2026. No se trata de una selección con grandes estrellas internacionales ni con futbolistas tasados en cifras de élite, sino de un equipo construido a partir de la diáspora, el sentido de pertenencia y una base formada en el fútbol neerlandés.

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Aun así, el plantel tiene nombres con recorrido importante. Varios pasaron por clubes de la Eredivisie, otros compiten en Inglaterra, Turquía, Suiza, Bélgica, Arabia Saudita, Israel, Grecia, Malasia y Estados Unidos.

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Quién es el jugador más valioso de Curazao

El jugador más valioso de Curazao es Armando Obispo, defensor del PSV Eindhoven, con una cotización de 4 millones de euros.

Detrás suyo aparecen Tahith Chong, de Sheffield United, y Sontje Hansen, de Middlesbrough, ambos tasados en 3,5 millones de euros.

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La lista de futbolistas mejor tasados confirma el peso del fútbol europeo dentro del plantel.

Armando Obispo: 4 millones de euros

4 millones de euros Tahith Chong: 3,5 millones de euros

3,5 millones de euros Sontje Hansen: 3,5 millones de euros

3,5 millones de euros Juninho Bacuna: 1,7 millones de euros

1,7 millones de euros Riechedly Bazoer: 1,5 millones de euros

1,5 millones de euros Deveron Fonville: 1,5 millones de euros

1,5 millones de euros Shurandy Sambo: 1,3 millones de euros

1,3 millones de euros Joshua Brenet: 1 millón de euros

1 millón de euros Jearl Margaritha: 1 millón de euros

Tahith Chong, el único nacido en Curazao

Aunque no es el jugador más caro del plantel, Tahith Chong tiene un identidad curazoleña.

Ese fenómeno se explica por la relación histórica entre Curazao y Países Bajos. La isla forma parte del Reino de los Países Bajos y durante décadas muchas familias curazoleñas se instalaron en territorio neerlandés. Sus hijos crecieron en academias europeas y luego fueron elegibles para representar a Curazao.

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La federación supo convertir esa diáspora en una ventaja competitiva. Con una población reducida y sin una liga local comparable con las grandes estructuras del fútbol internacional, Curazao encontró en Países Bajos su principal fuente de talento.

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Chong nació en Willemstad, la capital de la isla, y luego se desarrolló futbolísticamente en Europa. Pasó por la cantera del Feyenoord, llegó al Manchester United y más tarde continuó su carrera en clubes como Werder Bremen, Club Brujas, Birmingham City, Luton Town y Sheffield United.

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Su caso resume la historia completa de esta selección: Curazao como origen identitario y Países Bajos como plataforma de formación.