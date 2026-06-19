Denunciado ante la FIFA: Lionel Messi se expone a una sanción con Argentina tras su hat-trick en el Mundial 2026

El astro argentino tuvo un debut de ensueño en el Mundial 2026, pero podría ser castigado.

La derrota de Argelia frente a Argentina en el estreno del Grupo J del Mundial 2026 no solo dejó consecuencias deportivas para el conjunto africano, sino que también abrió una nueva polémica fuera de la cancha. La Federación Argelina de Fútbol confirmó que presentó una queja formal ante la FIFA por lo que considera una serie de decisiones arbitrales que perjudicaron a su selección durante el encuentro.

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El principal foco del reclamo está en una acción protagonizada por Lionel Messi cerca de la media hora de juego. Según la dirigencia argelina, el capitán argentino impactó con los tapones en el gemelo del defensor Aïssa Mandi durante una disputa del balón, una jugada que ni el árbitro polaco Szymon Marciniak ni los responsables del VAR consideraron merecedora de sanción disciplinaria.

La jugada de Messi encendió la polémica

Desde la delegación africana sostienen que la acción ameritaba una tarjeta roja directa para el astro argentino y consideran que la omisión tuvo influencia en el desarrollo del compromiso. La protesta fue presentada dentro de los plazos reglamentarios establecidos por la FIFA, aunque los propios dirigentes aclararon que no buscan modificar el resultado del partido.

Además de la acción que involucró a Messi, la federación también denunció otras dos jugadas que considera determinantes. Se trata de supuestos codazos no sancionados sobre Ibrahim Maza y Anis Hadj Moussa, situaciones que, a criterio de los argelinos, también debieron derivar en expulsiones para futbolistas de la selección albiceleste.

“Sabemos que Argentina fue superior, pero no podemos permanecer en silencio ante una injusticia”, señalaron desde la entidad africana al explicar los motivos de la presentación. El organismo insistió en que su objetivo principal es que la Comisión de Arbitraje de FIFA revise las acciones y determine si existieron errores durante el encuentro.

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Mientras esperan una respuesta oficial del máximo organismo del fútbol mundial, en el campamento argelino ya comenzaron a pasar la página. El equipo centra ahora toda su atención en los compromisos restantes de la fase de grupos frente a Jordania y Austria, partidos que serán decisivos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.

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