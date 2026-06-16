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¿Por qué no juega Riyad Mahrez hoy en el debut de Argelia vs. Argentina por el Mundial 2026?

La figura histórica de Argelia no arranca como titular frente a Argentina en el primer partido del Grupo J del Mundial 2026 que albergará Kansas City.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Mahrez será suplente contra Argentina.
© GettyMahrez será suplente contra Argentina.

La selección de Argelia tendrá un complejo debut en el Mundial 2026. Su primer rival del Grupo J será el campeón defensor, Argentina, y lo enfrentará en el Arrowhead Stadium de Missouri, Estados Unidos.

Una de las grandes sorpresas en el once titular argelino es, sin duda, la ausencia de uno de los mejores futbolistas de su historia: Riyad Mahrez, quien a sus 35 años va está ocupando un rol menos preponderante en los Zorros del Desierto.

¿Por qué Mahrez no juega contra Argentina?

El ex Manchester City irá al banco de suplente por una decisión meramente técnica del seleccionador de Argelia, Vladimir Petković, que apostó por Amine Gouiri, extremo de Olympique de Marsella, para tratar de desequilibrar a la defensa argentina.

Argentina vs. Argelia EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

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En los últimos dos amistosos de Argelia en la fecha FIFA, Mahrez no completó los 90 minutos: jugó medio tiempo en la victoria 1-0 sobre Países Bajos y otros 45 minutos en la goleada 4-0 a Bolivia. Por lo que hay chances de que Petković le dé rodaje en el segundo tiempo.

Si sucede, el actual delantero del Al-Ahli saudí disputará su segunda Copa del Mundo tras representar al combinado africano en Brasil 2014. En total, lleva 115 partidos disputados, 38 goles y 44 asistencias con su selección… ¿Engrosará sus números esta noche?

El XI oficial de Argelia vs. Argentina

La alineación confirmada de Argelia. (Foto: Équipe Nationale Algérienne)

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