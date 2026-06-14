De renunciar para cuidar a su hija a romper un récord mundialista: la historia de Dick Advocaat, DT de Curazao

Dick Advocaat ya hizo historia en el Mundial 2026. El entrenador neerlandés dirige a Curazao ante Alemania y se convirtió en el técnico más veterano en estar al frente de un partido de Copa del Mundo.

Dick Advocaat es una de las grandes historias del Mundial 2026. El histórico entrenador neerlandés, de 78 años, está dirigiendo a Curazao ante Alemania y acaba de romper un récord mundialista: se convirtió en el técnico más veterano en estar al frente de un partido de Copa del Mundo.

Curazao, el país más pequeño que haya disputado un Mundial masculino, juega su primer partido en la historia del torneo y lo hace con un entrenador que parecía haber cerrado varias veces su carrera. Advocaat volvió a aparecer en el escenario grande de una manera inesperada: después de una renuncia por motivos familiares, regresó al cargo y terminó haciendo historia.

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El DT que renunció para cuidar a su hija

Después de conseguir la histórica clasificación de Curazao al Mundial 2026, Advocaat dejó el cargo por motivos familiares. El entrenador explicó que su hija atravesaba un problema de salud y que necesitaba estar cerca de ella.

Curazao quedó entonces ante un escenario inesperado. Había logrado el boleto más importante de su historia, pero perdía al entrenador que había construido el equipo justo antes de su primera Copa del Mundo. Para una selección debutante, la salida de un técnico con tanta experiencia podía ser un golpe difícil de absorber.

Advocaat dio un paso al costado luego de clasificar a Curazao a su primer mundial (Getty Images).

Sin embargo, la historia tuvo otro giro. Advocaat volvió al cargo de seleccionador antes del Mundial 2026, luego de que su situación familiar mejorara y de que la federación confirmara su regreso.

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El entrenador más veterano en la historia de los Mundiales

Con el inicio del partido entre Alemania y Curazao en Houston, Advocaat rompió el récord como entrenador más veterano en dirigir en una Copa del Mundo. A los 78 años, el neerlandés superó una marca histórica y agregó otro capítulo a una carrera que parece resistirse al final.

La marca encaja con su recorrido. Advocaat anunció retiros, regresó varias veces, aceptó desafíos inesperados y volvió a competir en el máximo nivel cuando pocos lo imaginaban. Su presencia en el banco de Curazao no es simbólica: es la continuidad de una vida entera ligada al fútbol.

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Dick Advocaat se convirtió en el DT más longevo en la historia mundialista (Getty images).

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En Curazao, ese camino encontró un último capítulo mundialista con una isla caribeña que hace su debut absoluto y que se convirtió en la nación de menor población en clasificarse a una Copa del Mundo masculina.

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(FCA).

Una carrera interminable

Antes de dirigir a Curazao, Advocaat ya tenía una trayectoria larguísima. Fue seleccionador de Países Bajos, Corea del Sur, Bélgica, Rusia, Serbia e Irak, además de pasar por clubes importantes de Europa y Asia.

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Dirigió a equipos como PSV, Rangers, Zenit, Fenerbahce, Feyenoord, Sunderland y AZ Alkmaar, entre otros. Ganó títulos, trabajó con figuras internacionales y acumuló experiencia en contextos muy distintos: selecciones grandes, clubes de presión alta, proyectos reconstruidos y equipos obligados a competir por encima de sus recursos.

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Ese recorrido explica por qué su nombre pesa tanto en Curazao. Para una selección debutante, contar con un entrenador de esa trayectoria es un factor diferencial. Advocaat no llegó a aprender cómo se maneja un torneo grande; llegó con décadas de vestuarios, decisiones y partidos decisivos encima.