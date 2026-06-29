De Nicaragua a salvar a Paraguay: quién es Tatiana Guzmán, la árbitra del VAR que amargó a Alemania en el Mundial 2026

La jueza nicaragüense tuvo un rol central en el gol anulado a Alemania que ayudó a Paraguay a resistir y clasificar por penales a los octavos de final del Mundial 2026.

Minuto 101 del primer tiempo extra. Florian Wirtz ejecutó un tiro de esquina desde el costado derecho que recorrió toda el área y aterrizó en la cabeza de Jonathan Tah, el espigado zaguero teutón de 1,95 metros, quien fusiló al portero Orlando Gill con un frentazo que sirvió para concretar la remontada 2-1 de Alemania sobre Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Los futbolistas de Die Manschaft corrieron detrás de Tah, enloquecidos, y los aficionados alemanes presentes en el Boston Stadium estallaron de alegría. Aunque les duró poco. Unos segundos después, el árbitro marroquí Jalal Jayed fue llamado por el VAR para revisar la jugada que acababa de acontecer por una posible infracción a Gill del volante Waldemar Anton.

La responsable de aquella exhortación fue la jueza nicaragüense Tatiana Guzmán, que estaba al frente de la terna de videoarbitraje compuesta por Hamza El-Fariq (AVAR), compatriota de Jayed, y el saudí Abdullah Alshehri (SVAR). Y también de mantener viva la ilusión guaraní, ya que la acción no había sido reclamada por los futbolistas de la Albirroja.

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El árbitro, después de ver la jugada en el monitor, decidió anular el tanto germano alegando una falta sobre Gill. La historia terminó con el triunfo en los penales de Paraguay (4-3), poniendo el nombre de Guzmán sobre la palestra en su primer Mundial masculino. Aunque de la nacida hace 38 años en Managua ya se venía hablando hace tiempo.

Los elogios de Pierluigi Collina a Tatiana Guzmán, la “salvadora” de Paraguay

“Una de las mejores árbitras de video es una nicaragüense. Es, diría yo, un talento importante. Su habilidad es muy buena, por lo que está con nosotros”, fueron las elogiosas palabras que el histórico ex árbitro italiano Pierluigi Collina tuvo para con Guzmán hace poco más de un año, en diálogo con el pódcast de la FIFA.

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Actualmente, Collina preside la Comisión de Árbitros del ente que regula al fútbol a nivel global y se encargó de designar a los jueces para el Mundial 2026. Guzmán fue designada una de las representantes de Centroamérica en el torneo, y llegó precedida por su contínua presencia en partidos de la elite internacional luego de ser certificada por la FIFA en 2014.

Jonathan Tah festeja el gol de Alemania que luego fue anulado a instancias del VAR tras el llamado de Tatiana Guzmán. Paraguay terminó avanzando en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

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Su vasta trayectoria tiene como uno de los episodios disruptivos el haberse convertido en la primera jueza mujer en dirigir un partido de la Primera División de Nicaragua, en febrero de 2018. También destacan su participación en los últimos Juegos Olímpicos de París, eliminatorias y varias finales.

La del Mundial Femenino (2023), la del Mundial Sub-20 de Argentina (2024), la de la Copa Intercontinental (Real Madrid-Pachuca, 2024), la del Mundial de Clubes (Chelsea-PSG, 2025) o la de la Concacaf Nations League (México-Panamá, 2025) son solo algunos ejemplos de su buena consideración ante los ojos de FIFA. Y ahora, de un agradecido pueblo guaraní.