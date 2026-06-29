¿Francia o Suecia? La Inteligencia Artificial predice el rival de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026

Tras sellar su clasificación con un triunfo por penales sobre Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026, Paraguay ya mira de reojo el cuadro de los octavos de final y la IA predijo cuál será su rival.

La ronda de 16avos de final del Mundial 2026 está en pleno desarrollo y no da tregua, obligando a las selecciones a jugarse el todo por el todo. En este escenario de máxima paridad, Paraguay logró sacar adelante un compromiso sumamente complejo al derrotar por penales a Alemania (4-3) tras empatar 1-1 en el alargue con los goles de Julio Enciso y Kai Havertz.

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Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Alfaro tienen poco tiempo para seguir festejando este triunfo histórico, ya que el cuadro empieza a ponerse cada vez más exigente. El equipo sudamericano sabe que su próximo reto en octavos de final será ante el ganador de otra llave de alto voltaje: Francia vs. Suecia.

La IA predice quién será el rival de Paraguay en octavos del Mundial 2026

De acuerdo a la predicción de la Inteligencia Artificial, la selección de Francia parte con una amplia ventaja sobre Suecia y tiene grandes probabilidades de erigirse como el rival de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo.

ver también Alemania 1-1 Paraguay EN VIVO: ¡se define en los penales! – minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Los campeones del mundo en Rusia 2018 cuentan con un 65% de probabilidades de triunfo, proyecta la simulación. El resultado exacto más probable para este encuentro es un 2-1 a favor de los galos.

La simulación proyecta que Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé serán los encargados de inflar las redes para el conjunto dirigido por Didier Deschamps, mientras que Alexander Isak anotará el descuento para una Suecia combativa que, contrario a lo que se cree, se despedirá del certamen vendiendo cara su derrota.

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FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS – JUNE 29: Paraguay players celebrate as Orlando Gill #12 of Paraguay saves the Germany’s first penalty taken by Kai Havertz #7 (not pictured) during the penalty shootout during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

¿Cuándo juega Francia vs. Suecia por los 16avos de final?

Francia y Suecia se enfrentarán por los 16avos de final del Mundial 2026 este martes 30 de junio, a las 3:00 p.m. de Centroamérica (4:00 de Panamá), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.