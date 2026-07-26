FIFA lo aprueba: Panamá se prepara para el cambio que marcará un antes y un después en la LPF

La Liga Panameña de Fútbol tendrá una novedad en esta temporada. Ésta llegaría para la novena jornada del Apertura.

El pasado viernes inició la nueva temporada de la Liga Panameña de Fútbol. Este fin de semana, se completará la primera jornada del Apertura 2026. Pese a que ya comenzó el certamen, en las próximas semanas se dará a conocer un importante cambio que marcará el futuro de la competencia.

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El periodista Ricardo Icaza confirmó que la LPF tendrá el sistema Football Video Support (FVS). Éste llegaría entre la octava y la novena jornada con el objetivo de bajar el margen de error por parte de los árbitros. Es un método que está aprobado por la FIFA.

Si bien no es la misma tecnología que el ya conocido VAR, se trata de una herramienta simplificada que requiere de una menor inversión económica. En este sistema, no hay un equipo de videoarbitraje observando el juego en todo momento como en el VAR.

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¿Cómo se aplica el FVS?

Éste consiste en la revisión de jugadas a partir del pedido de un entrenador. Esta persona tiene dos pedidos por juego. Si considera que hubo error del árbitro, debe levantar una tarjeta verde y dársela al cuarto árbitro, quien llamará al juez principal para que revise la acción.

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Es importante remarcar que si el entrenador del equipo tiene razón, éste conservará la solicitud y continuará con la misma cantidad de pedidos que tenía hasta ese momento. Si el reclamo no es válido, perderá automáticamente dicho pedido.

El FVS se utilizará en las siguientes acciones:

Goles dudosos: Validar si el balón cruzó la línea o si hubo una falta previa.

Validar si el balón cruzó la línea o si hubo una falta previa. Penales: Determinar si existió o no una infracción dentro del área.

Determinar si existió o no una infracción dentro del área. Tarjetas rojas directas: Revisar expulsiones (no aplica para segundas tarjetas amarillas).

Revisar expulsiones (no aplica para segundas tarjetas amarillas). Confusión de identidad: Asegurar que el árbitro amoneste o expulse al jugador correcto.