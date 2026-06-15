De Italia 90 al Mundial 2026: ¿Quién es Hossam Hassan, el DT de Egipto?

Hassan es una de las glorias del fútbol egipcio y de su selección, que ansía hacer historia desde el banquillo en esta Copa del Mundo.

Hossam Hassan arriba al Mundial 2026 como una de las figuras más simbólicas entre los 48 entrenadores del torneo. No solo dirige a Egipto, también representa una conexión directa con la historia mundialista de los Faraones.

El actual seleccionador egipcio fue parte del plantel que disputó la Copa del Mundo de Italia 1990 y ahora vuelve a la cita máxima desde otro lugar: como el técnico encargado de intentar llevar a su país a una instancia que nunca pudo alcanzar.

Su desafío es enorme. Egipto es una potencia histórica de África, pero todavía tiene una deuda pendiente en Mundiales: superar por primera vez la fase de grupos. Para eso, antes, debe quitarse otra pesada carga al sumar sus primeros tres puntos en el certamen desde que participó por primera vez en 1934.

El DT que une el Egipto de 1990 con el Mundial 2026

Hossam Hassan no es un entrenador más para Egipto. Fue jugador mundialista en Italia 90, la última aparición del país en una Copa del Mundo antes del nuevo milenio, en el que volvieron a decir presente clasificando a Rusia 2018.

Ese pasado le da un peso especial a su presencia en el banco. Hassan ya sabe lo que significa vivir un Mundial con la camiseta egipcia, sentir la presión de representar a su país y competir en el escenario más grande del fútbol.

Hassan en acción con Egipto ante Túnez, en la Copa Africana de Naciones de 2000. (Foto. Getty)

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Ahora, más de tres décadas después, tendrá la responsabilidad de trasladar esa experiencia al grupo. Su historia personal lo convierte en una figura de autoridad para un equipo que quiere dejar de ser solo competitivo en África y empezar a escribir una página fuerte a nivel mundial.

Del goleador histórico al banco de la selección

Hossam Hassan tuvo una carrera enorme como futbolista hasta que colgó los tacos en 2006. Es reconocido como el máximo goleador histórico de la selección egipcia, con 69 goles en 177 partidos, una marca que lo instaló como una de las grandes leyendas ofensivas del país.

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Por eso su llegada al banco tuvo una carga especial. Egipto no apostó por un técnico ajeno a su identidad, sino por un símbolo propio: un exdelantero que marcó una época, conquistó tres veces la Copa Africana de Naciones, jugó un Mundial y conoce desde adentro lo que representa vestir la camiseta nacional.

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El técnico que asumió tras una eliminación dolorosa

Hassan asumió como seleccionador de Egipto en febrero de 2024, después de la eliminación del equipo por penales en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones ante RD Congo.

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Su llegada, en reemplazo del portugués Rui Vitoria, apareció como una respuesta fuerte a una decepción importante. No era un contexto sencillo. Los Faraones necesitaban recuperar autoridad, reconstruir confianza y volver a sentirse un candidato serio dentro del continente. Talento en sus filas tenían. Pero también mucha presión.

Un equipo con Salah como bandera

Hassan llega al Mundial con una selección que tiene en Mohamed Salah a su gran figura. El ex delantero de Liverpool sigue siendo, a sus 34 años, la cara más reconocible del equipo y el futbolista capaz de cambiar un partido en una acción.

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Pero Egipto no puede depender únicamente de Salah. La misión del entrenador pasa por construir una estructura que acompañe a su estrella, sostenga al equipo defensivamente y permita competir ante rivales de mayor jerarquía.

En ese sentido, el ciclo de Hassan intenta encontrar equilibrio: orden, intensidad, personalidad y capacidad para aprovechar los momentos ofensivos.

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El presente competitivo de Egipto

Una mezcla de resultados positivos y señales de exigencia anteceden al debut mundialista de Egipto. En la preparación reciente, el equipo mostró que puede competir ante selecciones fuertes, aunque también dejó claro que todavía necesita regularidad.

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Los amistosos previos incluyeron una victoria 1-0 ante Rusia, un empate 0-0 con España, una goleada 4-0 sobre Arabia Saudita y una derrota 2-1 frente a Brasil.

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El calendario de Egipto en el Grupo G