Cuándo juegan Francia vs. Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO

Francia llega a los 16avos de final con una de las mejores sensaciones del torneo. El equipo de Didier Deschamps viene de golear 4-1 a Noruega.

Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El partido pondrá en juego un boleto a los octavos de final y promete un duelo de estilos entre una de las grandes candidatas al título y una selección sueca que buscará resistir y golpear en los momentos justos.

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El equipo de Didier Deschamps llega a esta instancia con una primera fase casi perfecta. Francia ganó sus tres partidos del Grupo I, cerró con una goleada 4-1 ante Noruega y confirmó que tiene variantes, jerarquía y poder ofensivo para pelear por el título. Suecia, en cambio, avanzó desde el Grupo F con un recorrido más irregular, pero con argumentos suficientes para competir en una llave de partido único.

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Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Francia aparece como favorita por presente, nombres y funcionamiento, aunque Suecia intentará apoyarse en su fortaleza física, su juego directo y la presencia de delanteros capaces de complicar a cualquier defensa.

A qué hora juegan Francia vs. Suecia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 5:00 p. m. en Nueva Jersey, 5:00 p. m. ET y 2:00 p. m. PT en Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO Francia vs. Suecia en Centroamérica

Costa Rica: Fox+

Fox+ Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4

Tigo Sports, Fox y Canal 4 Nicaragua: Tigo Sports

Cómo llega Francia al partido contra Suecia

Francia llega a los 16avos de final con una de las mejores sensaciones del torneo. El equipo de Didier Deschamps viene de golear 4-1 a Noruega, un resultado que le permitió cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y reforzar su candidatura en la primera ronda de eliminación directa.

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El recorrido francés en el Mundial fue contundente. Debutó con un 3-1 sobre Senegal, luego superó 3-0 a Irak y completó la fase inicial con otra actuación sólida frente a Noruega. Más allá de los resultados, lo más importante para Deschamps fue la capacidad del equipo para sostener ritmo, generar ocasiones y resolver partidos con autoridad.

La baja destacada para este compromiso es Marcus Thuram, quien no estará disponible. Aun así, Les Bleus cuentan con alternativas de sobra en ataque. Kylian Mbappé será la gran referencia ofensiva, acompañado por nombres como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué o Bradley Barcola.

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Cómo llega Suecia al partido contra Francia

Suecia llega a esta instancia con menos regularidad, pero con la confianza de haberse mantenido con vida en un grupo exigente. El equipo dirigido por Graham Potter viene de empatar 1-1 ante Japón, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los 16avos de final.

El camino sueco en la primera fase tuvo altibajos marcados. Mostró su mejor versión en la goleada 5-1 sobre Túnez, pero también sufrió una dura derrota 5-1 ante Países Bajos. Ese contraste explica parte de la incertidumbre que rodea al equipo antes de medirse contra una potencia como Francia.

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Para tener opciones en East Rutherford, necesitará una versión mucho más estable: defender con concentración, no conceder espacios a la espalda y aprovechar la presencia de Alexander Isak y Viktor Gyökeres en ataque.

La baja más importante es Isak Hien, quien quedó fuera del torneo. Además, Elliot Stroud figura entre los jugadores no disponibles, por lo que Potter deberá ajustar piezas para sostener el equilibrio defensivo ante uno de los ataques más fuertes del Mundial.

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Posibles alineaciones de Francia vs. Suecia

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Francia y Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

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Suecia: Jacob Widell Zetterström; Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Jesper Karlström; Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Alexander Bernhardsson; Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

Quién es el árbitro de Francia vs. Suecia por el Mundial 2026

El árbitro designado para Francia vs. Suecia será Danny Makkelie, de Países Bajos.

Árbitro principal: Danny Makkelie (Países Bajos).

Danny Makkelie (Países Bajos). Asistente 1: Hessel Steegstra (Países Bajos).

Hessel Steegstra (Países Bajos). Asistente 2: Jan de Vries (Países Bajos).

Jan de Vries (Países Bajos). Cuarta oficial: Tori Penso (Estados Unidos).

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Qué pasa si Francia y Suecia empatan

Si Francia y Suecia empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.