Cuándo juegan México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO

México llega a los 16avos de final en uno de sus mejores momentos recientes. El equipo de Javier Aguirre viene de vencer 3-0 a República Checa.

México y Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el mítico Estadio Azteca. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y tendrá un condimento especial: el Tri jugará en casa, ante su gente, en una instancia donde ya no hay margen de error.

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El equipo de Javier Aguirre llega con puntaje ideal y una racha muy fuerte: ganó sus tres partidos de la fase de grupos, sin recibir goles, y también venía de dos triunfos en la previa del torneo. Ecuador, por su parte, aterriza con el impulso de haber vencido 2-1 a Alemania, un resultado que cambió el ánimo de la Tri y la instaló como un rival peligroso para cualquiera.

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Desde esta ronda, el que gana sigue y el que pierde se despide del Mundial. México aparece con el respaldo de su presente y del ambiente en la Ciudad de México, pero Ecuador ya demostró que puede competir ante rivales de jerarquía y que tiene argumentos para arruinarle la fiesta a uno de los anfitriones.

A qué hora juegan México vs. Ecuador por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

7:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 8:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 7:00 p. m. en Ciudad de México, 9:00 p. m. ET y 6:00 p. m. PT en Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO México vs. Ecuador en Centroamérica

Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica

Fox, Fox+ y Teletica Panamá: Fox, RPC y TVMAX

Fox, RPC y TVMAX Guatemala: Tigo Sports, Canal 11 y Fox

Tigo Sports, Canal 11 y Fox Honduras: Tigo Sports y TSI (Televicentro)

Tigo Sports y TSI (Televicentro) El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4

Tigo Sports, Fox y Canal 4 Nicaragua: Tigo Sports

Cómo llega México al partido contra Ecuador

México llega a los 16avos de final en uno de sus mejores momentos recientes. El equipo de Javier Aguirre viene de vencer 3-0 a República Checa en el cierre de la fase de grupos, resultado que le permitió confirmar el primer lugar de su zona y llegar con confianza a la etapa eliminatoria.

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El Tri ya había empezado el Mundial con señales positivas: debutó con un 2-0 sobre Sudáfrica y luego derrotó 1-0 a Corea del Sur. A esos tres triunfos mundialistas se suman las victorias amistosas frente a Serbia y Australia, por lo que la racha actual es de cinco victorias consecutivas.

Además del presente futbolístico, México tendrá a favor el contexto. Jugar en la Ciudad de México puede ser un impulso enorme para un equipo que llega con el respaldo de su público y con la obligación de sostener su candidatura en casa.

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Para este compromiso, México no presenta bajas confirmadas ni jugadores en riesgo de suspensión. También llega con cinco días completos de descanso desde su último partido, un margen importante para preparar una llave de alta exigencia física y emocional.

Cómo llega Ecuador al partido contra México

Ecuador llega a este cruce con el ánimo arriba después de una victoria enorme. La Tri viene de derrotar 2-1 a Alemania, un resultado que le permitió meterse en la fase de eliminación directa y que reforzó la confianza del equipo de Sebastián Beccacece.

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El triunfo ante los alemanes tuvo un valor especial porque llegó con remontada incluida. Nilson Angulo y Gonzalo Plata, este último con un gol al minuto 77, firmaron una victoria que cambió por completo el panorama ecuatoriano después de un inicio más irregular en el torneo.

Antes de ese golpe, Ecuador había empatado 0-0 con Curazao y perdido 1-0 ante Costa de Marfil. En la previa del Mundial, además, había vencido 3-0 a Guatemala y 2-1 a Arabia Saudita. En sus últimos cinco partidos, la Tri registra tres victorias, un empate y una derrota.

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Ecuador tampoco reporta bajas confirmadas ni jugadores en riesgo de suspensión para este encuentro. Llegará con cuatro días completos de descanso, uno menos que México, pero con la motivación de haber eliminado dudas justo antes de cruzarse con uno de los anfitriones.

Posibles alineaciones de México vs. Ecuador

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre México y Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026.

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México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

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Quién es el árbitro de México vs. Ecuador por el Mundial 2026

El árbitro designado para México vs. Ecuador será Slavko Vincic, de Eslovenia.

Árbitro principal: Slavko Vincic (Eslovenia).

Slavko Vincic (Eslovenia). Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia).

Tomaz Klancnik (Eslovenia). Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia).

Andraz Kovacic (Eslovenia). Cuarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia).

Mustapha Ghorbal (Argelia). Quinto árbitro: Mokrane Gourari (Argelia).

Mokrane Gourari (Argelia). VAR: Bastian Dankert (Alemania).

Bastian Dankert (Alemania). AVAR 1: Willy Delajod (Francia).

Willy Delajod (Francia). AVAR 2: Mahmoud Ashour (Egipto).

Qué pasa si México y Ecuador empatan

Si México y Ecuador empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.