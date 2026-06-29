Se hizo viral analizando penales, Paraguay lo contrató y terminó eliminando a Alemania del Mundial 2026

Orlando Gill fue la figura de Paraguay ante Alemania gracias al trabajo de una contratación que realizó el cuerpo técnico.

Este lunes, Paraguay hizo historia en el Mundial 2026 al eliminar a Alemania en la instancia de los penales. Después de igualar por 1-1 en el tiempo regular y también en la prórroga, la Albirroja se impuso por 4-3 en los lanzamientos desde los 12 pasos.

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El gran héroe de la tarde en el Boston Stadium fue Orlando Gill, arquero de Paraguay que tapó dos penales. Le frenó el disparo a Kai Havertz en el primer turno y también lo hizo con Nick Woltemade más tarde. Estuvo cerca de tapar un tercero, pero se le escapó por muy poco.

Detrás de esta increíble actuación que lo llevó a ser elegido el mejor jugador del partido, hay una inédita historia de un colaborador del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro que se incorporó gracias a lo que mostró en sus redes sociales.

ver también Paraguay eliminó a Alemania: contra quién, cuándo y dónde juega los octavos de final del Mundial 2026

El secreto de Paraguay detrás de los penales atajados por Orlando Gill

Se trata de Joaquín Ketlun, un ex arquero profesional argentino que forma parte del equipo de trabajo de la Albirroja. Fue contratado por los análisis de diferentes porteros que dio a conocer en sus cuentas de Tik Tok e Instagram, aunque su contenido más viral fue el de los penales.

Joaquín Ketlun, colaborador del cuerpo técnico de Paraguay.

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Ketlun ganó una enorme visualización en Tik Tok por analizar patrones que tienen incorporados los futbolistas a la hora de lanzar penales. Uno de sus videos más virales obtuvo más de 119 millones de vistas. Por eso, pasó a ser parte del seleccionado guaraní.

Además, realizó diferentes trabajos con otros clubes como Real Madrid y PSG. “Todo esto empezó cuando empecé a crear contenido y a demostrar lo que sé, siempre desde el lado del arquero y con respeto”, dijo en una entrevista con el Diario Olé de Argentina semanas atrás.

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Hoy, su conocimiento en los penales fue fundamental para ayudar a Paraguay a clasificar a los octavos de final del Mundial. Orlando Gill, después del partido, reconoció que en la previa habían analizado detalle por detalle la forma en la que lanzaban los alemanes.

En resumen

Paraguay eliminó a Alemania por penales (4-3) en el Mundial 2026 tras empatar 1-1.

por penales (4-3) en el Mundial 2026 tras empatar 1-1. El arquero Orlando Gill atajó dos penales en el Boston Stadium y fue la figura.

atajó dos penales en el Boston Stadium y fue la figura. El analista de arqueros Joaquín Ketlun ayudó al cuerpo técnico a estudiar los penales alemanes.