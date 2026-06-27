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Mundial 2026

Panamá se fue sin goles del Mundial 2026 y MisterChip revela el récord que avergüenza a Thomas Christiansen

Panamá luchó, pero no le alcanzó para tener buenos registros en el Mundial 2026.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Panamá se va con datos negativos
© Getty ImagesPanamá se va con datos negativos

La Selección de Panamá puso punto final a su participación en la Copa del Mundo United 2026 con una derrota por 2-0 frente a Inglaterra, resultado que confirmó su eliminación en el último lugar del grupo. Los goles de Jude Bellingham y Harry Kane sellaron una despedida amarga para el conjunto dirigido por Thomas Christiansen, que terminó el torneo sin sumar puntos y sin marcar un solo gol.

Los puntajes de Panamá vs. Inglaterra en la despedida del Mundial 2026: uno por uno de la selección de Thomas Christiansen

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A pesar del resultado, el equipo canalero intentó competir hasta el último minuto. Tomás Rodríguez generó la primera ocasión clara del encuentro, pero el guardameta Jordan Pickford respondió con una intervención oportuna. En el complemento, José Fajardo también estuvo cerca de romper el cero, aunque volvió a encontrarse con la firmeza del arquero inglés.

Uno de los momentos más destacados del segundo tiempo fue el ingreso de Alberto Quintero, quien sumó minutos en el Mundial 2026 tras una petición del capitán Aníbal Godoy. Además, José Luis Rodríguez probó suerte con un potente remate de larga distancia y Cristian Martínez volvió a ser uno de los jugadores más activos en el mediocampo, aunque sus esfuerzos no alcanzaron para cambiar el destino del partido.

Míster Chip revela un dato que marca la eliminación panameña

Más allá del resultado, el estadígrafo español Míster Chip compartió un dato que refleja la complicada campaña de los canaleros. Según explicó Alexis Martín Tamayo, Panamá pasó a formar parte del reducido grupo de selecciones que han terminado una Copa del Mundo sin conseguir puntos y sin convertir goles, una estadística en la que también aparecen Irak y Japón.

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El registro evidencia la dificultad que tuvo el conjunto centroamericano para competir en un grupo exigente. Panamá cayó en sus tres compromisos frente a Ghana, Croacia e Inglaterra, dejando buenas sensaciones en algunos pasajes de los encuentros, pero sin la contundencia necesaria para reflejarlo en el marcador.

¿Por qué no juega Adalberto Carrasquilla hoy en Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

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Con el cierre de su participación, la escuadra de Thomas Christiansen deberá sacar conclusiones de cara al futuro. Aunque el equipo mostró entrega y momentos de buen fútbol, el balance final deja la tarea pendiente de mejorar la eficacia ofensiva para que una próxima experiencia mundialista pueda traducirse en puntos y resultados positivos.

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¡Confirmado el 11 de la Selección!

Se confirma lo anticipado en Bolavip: Argentina formará con Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Confirmada la formación de Jordania

El equipo asiático forma con Yazeed Abulaila; Husam Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar Alrashdan; Ali Azaizeh, Ali Olwan y Odeh Fakhoury.

Argentina ya está en el estadio

Los campeones del mundo ya se encuentran en el Estadio Dallas para el encuentro ante Jordania.

Dos jugadores al límite

Leandro Paredes y Facundo Medina recibieron una amarilla en el certamen y deberán cuidarse para no perderse los 16vos. por suspensión. El jugador de Boca será titular, mientras que el defensor irá al banco.

El equipo arbitral

El encargado de impartir justicia es el rumano István Kovács, uno de los árbitros de mayor consideración dentro del fútbol europeo. Nacido en Carei y con 41 años, dirige internacionalmente desde 2020 y acumula una extensa trayectoria tanto en competencias UEFA como en torneos FIFA. En este Mundial ya estuvo al frente de Japón-Túnez.

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Cabo Verde, rival confirmado en 16vos.

Argentina saldrá a jugar este partido sabiendo quién será su próximo rival. Cabo Verde. El combinado africano, invicto en el certamen con tres empates, enfrentará a los campeones del mundo en Miami el viernes 3 de julio a las 19.

La formación de Argentina

A falta de más de tres horas para el partido, la Albiceleste formaría con Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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