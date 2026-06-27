Panamá se fue sin goles del Mundial 2026 y MisterChip revela el récord que avergüenza a Thomas Christiansen

La Selección de Panamá puso punto final a su participación en la Copa del Mundo United 2026 con una derrota por 2-0 frente a Inglaterra, resultado que confirmó su eliminación en el último lugar del grupo. Los goles de Jude Bellingham y Harry Kane sellaron una despedida amarga para el conjunto dirigido por Thomas Christiansen, que terminó el torneo sin sumar puntos y sin marcar un solo gol.

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A pesar del resultado, el equipo canalero intentó competir hasta el último minuto. Tomás Rodríguez generó la primera ocasión clara del encuentro, pero el guardameta Jordan Pickford respondió con una intervención oportuna. En el complemento, José Fajardo también estuvo cerca de romper el cero, aunque volvió a encontrarse con la firmeza del arquero inglés.

Uno de los momentos más destacados del segundo tiempo fue el ingreso de Alberto Quintero, quien sumó minutos en el Mundial 2026 tras una petición del capitán Aníbal Godoy. Además, José Luis Rodríguez probó suerte con un potente remate de larga distancia y Cristian Martínez volvió a ser uno de los jugadores más activos en el mediocampo, aunque sus esfuerzos no alcanzaron para cambiar el destino del partido.

Míster Chip revela un dato que marca la eliminación panameña

Más allá del resultado, el estadígrafo español Míster Chip compartió un dato que refleja la complicada campaña de los canaleros. Según explicó Alexis Martín Tamayo, Panamá pasó a formar parte del reducido grupo de selecciones que han terminado una Copa del Mundo sin conseguir puntos y sin convertir goles, una estadística en la que también aparecen Irak y Japón.

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El registro evidencia la dificultad que tuvo el conjunto centroamericano para competir en un grupo exigente. Panamá cayó en sus tres compromisos frente a Ghana, Croacia e Inglaterra, dejando buenas sensaciones en algunos pasajes de los encuentros, pero sin la contundencia necesaria para reflejarlo en el marcador.

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Con el cierre de su participación, la escuadra de Thomas Christiansen deberá sacar conclusiones de cara al futuro. Aunque el equipo mostró entrega y momentos de buen fútbol, el balance final deja la tarea pendiente de mejorar la eficacia ofensiva para que una próxima experiencia mundialista pueda traducirse en puntos y resultados positivos.