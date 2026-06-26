Qué pasa si Senegal gana, empata o pierde contra Irak por el Grupo I del Mundial 2026

Senegal ya conoce lo que pasa con cada uno de los resultados que puede sacar ante Irak en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

Senegal juega este viernes ante Irak su último partido del Grupo I del Mundial 2026, con un panorama muy claro: necesita ganar para mantener alguna posibilidad de clasificación a los 16avos de final.

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El equipo africano perdió sus dos primeros encuentros. Cayó 3-1 ante Francia y luego 3-2 frente a Noruega, resultados que lo dejaron sin puntos antes de la última fecha.

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El partido se disputará en el Toronto Stadium, nombre FIFA del BMO Field, y se jugará en simultáneo con Francia vs. Noruega, duelo que definirá el primer puesto del grupo. Para Senegal, la pelea ya no es por los dos primeros lugares, sino por una eventual clasificación como mejor tercero.

Qué pasa si Senegal le gana a Irak

Si Senegal le gana a Irak, llegará a 3 puntos y terminará tercero en el Grupo I.

La victoria no le permitirá alcanzar a Francia ni a Noruega, que ya suman 6 puntos, pero sí lo dejará con vida en la tabla de mejores terceros.

El margen de la victoria será muy importante. Senegal llega con diferencia de gol negativa, por lo que no solo necesita ganar: también le conviene hacerlo por más de un gol para mejorar su comparación con otros terceros.

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Un triunfo ajustado puede no alcanzar, dependiendo de lo que ocurra en otros grupos. Una victoria amplia, en cambio, aumentaría mucho sus posibilidades de seguir en el Mundial.

Qué pasa si Senegal empata contra Irak

Si Senegal empata contra Irak, terminará la fase de grupos con 1 punto y quedará eliminado del Mundial 2026.

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El empate no le sirve porque no puede alcanzar los puestos de clasificación directa y tampoco sería competitivo en la tabla de mejores terceros. Con apenas una unidad, Senegal quedaría demasiado lejos de las selecciones que pelean por entrar a los 16avos de final.

Además, un empate confirmaría una fase de grupos muy por debajo de las expectativas para una selección que llegó como una de las representantes africanas de mayor jerarquía.

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Para Irak, el empate tampoco cambiaría demasiado: también quedaría eliminado.

Qué pasa si Senegal pierde contra Irak

Si Senegal pierde contra Irak, cerrará el Grupo I sin puntos y quedará eliminado.

Sería el peor escenario para el equipo africano. Después de caer ante Francia y Noruega, una nueva derrota confirmaría una eliminación muy dura, especialmente por el ranking, la experiencia y la expectativa que traía el equipo.

ver también Quién es Guy Stéphan, el técnico de 69 años que dirigirá a Francia vs. Noruega en reemplazo de Didier Deschamps

Irak, en cambio, llegaría a 3 puntos y quedaría tercero del grupo. Aun así, su clasificación como mejor tercero dependería de la diferencia de gol y de los resultados de otras zonas.

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Para Senegal, perder significaría irse del Mundial sin puntos y con una sensación de retroceso competitivo.

Tabla de posiciones del Grupo I

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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En resumen