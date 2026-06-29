Cuándo juegan Costa de Marfil vs. Noruega por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO

Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial.

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce de eliminación directa que puede marcar un capítulo importante para cualquiera de las dos selecciones. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y pondrá en juego un lugar en los octavos de final.

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Los Elefantes llegan con el impulso de haber vencido 2-0 a Curazao en el cierre de la fase de grupos, resultado que les permitió avanzar como segundos del Grupo E. Noruega, en cambio, aterriza en esta instancia después de una dura derrota 4-1 ante Francia, aunque ya estaba clasificado gracias a una fase previa que también dejó señales positivas.

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Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Costa de Marfil buscará sostener su buen momento y hacer pesar su fortaleza física, mientras que Noruega intentará recomponerse rápido y apoyarse en el poder ofensivo de una delantera encabezada por Erling Haaland.

A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

11:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 12:00 p. m. en Arlington, 1:00 p. m. ET y 10:00 a. m. PT en Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Noruega en Centroamérica

Costa Rica: Fox+

Fox+ Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Tigo Sports, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Cómo llega Costa de Marfil al partido contra Noruega

Costa de Marfil llega a los 16avos de final con buenas sensaciones y una racha que invita a ilusionarse. El equipo dirigido por Emerse Fae viene de vencer 2-0 a Curazao, un triunfo clave que le permitió meterse en la fase de eliminación directa y llegar con confianza al cruce ante Noruega.

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La selección marfileña ya había mostrado competitividad en un grupo exigente. Debutó con una victoria 1-0 sobre Ecuador, luego cayó 2-1 ante Alemania y cerró su clasificación con autoridad frente a Curazao. Esa combinación de carácter, potencia y eficacia explica por qué llega a esta ronda como un rival peligroso.

En sus últimos cinco partidos, Costa de Marfil registra cuatro victorias y una derrota. Además de lo hecho en el Mundial, venía de superar 2-1 a Francia y 1-0 a Escocia en amistosos, resultados que refuerzan el buen momento del equipo africano.

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El nombre a seguir será Nicolas Pepe, una de las referencias ofensivas del equipo y pieza importante para atacar espacios. Costa de Marfil llega con cuatro días completos de descanso desde su último partido, aunque no tendrá disponibles a Wilfried Singo, Elye Wahi y Emmanuel Agbadou para este compromiso.

Cómo llega Noruega al partido contra Costa de Marfil

Noruega llega a esta instancia con la necesidad de cambiar rápido la imagen que dejó en su último partido. El equipo de Stale Solbakken viene de perder 4-1 ante Francia, una caída dura antes de entrar en una fase donde cualquier error puede significar la despedida.

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De todos modos, el recorrido reciente de los europeos también tuvo puntos altos. En el Mundial vencieron 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal, dos resultados que mostraron una versión mucho más agresiva y con capacidad para lastimar. Antes del torneo, además, habían empatado 1-1 con Marruecos y derrotado 3-1 a Suecia en amistosos.

En sus últimos cinco encuentros, Noruega suma tres victorias, un empate y una derrota. El golpe contra Francia pesa, pero no borra el potencial ofensivo de una selección que puede encontrar caminos al gol con pocos toques.

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De hecho, Solbakken guardó a varias figuras y probó un equipo más alternativo ante Francia, por lo que se espera una formación más fuerte para este cruce de 16avos. Erling Haaland será la gran referencia de ataque, acompañado por jugadores capaces de darle juego y profundidad. La baja confirmada para este partido es Julian Ryerson, una ausencia importante en la estructura defensiva.

Posibles alineaciones de Costa de Marfil vs. Noruega

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Costa de Marfil y Noruega por los 16avos de final del Mundial 2026.

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Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guela Doue, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Ghislain Konan; Amad Diallo, Franck Kessie, Ibrahim Sangare; Nicolas Pepe, Christ Inao Oulai, Yan Diomande. DT: Emerse Fae.

Noruega: Orjan Nyland; David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Patrick Berg; Fredrik Aursnes, Sander Berge, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sorloth. DT: Stale Solbakken.

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Quién es el árbitro de Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

El árbitro designado para Costa de Marfil vs. Noruega será Jesús Valenzuela Sáez, de Venezuela.

Árbitro principal: Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela).

Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela). Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela).

Jorge Urrego (Venezuela). Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela).

Tulio Moreno (Venezuela). Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

Qué pasa si Costa de Marfil y Noruega empatan

Si Costa de Marfil y Noruega empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.