Cuál es el ranking FIFA de Paraguay y a cuántos puestos está de Francia en el Mundial 2026

Francia está en el puesto 3 del ranking FIFA, 38 lugares por encima de Paraguay y sólo debajo de España y Argentina.
La posición refleja el peso de una selección que llegó al Mundial como candidata y que respondió con autoridad. El equipo de Didier Deschamps ganó todos sus partidos, mostró profundidad ofensiva y viene de golear a Suecia en la ronda anterior.
Francia combina jerarquía, experiencia y figuras de primer nivel. Con Kylian Mbappé como bandera, Les Bleus llegan al cruce ante Paraguay con favoritismo claro, aunque con una advertencia: la Albirroja ya dejó afuera a Alemania.
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Cómo llegaron Paraguay y Francia al cruce
Paraguay fue tercera del Grupo D y luego eliminó a Alemania en los 16avos.
Sus resultados en el torneo fueron:
- Estados Unidos 4-1 Paraguay
- Paraguay 1-0 Turquía
- Paraguay 0-0 Australia
- Alemania 1-1 Paraguay (4-3 por penales)
Francia ganó el Grupo I y luego eliminó a Suecia.
Sus resultados en el torneo fueron:
- Francia 3-1 Senegal
- Francia 3-0 Irak
- Noruega 1-4 Francia
- Francia 3-0 Suecia
Paraguay quiere que el ranking vuelva a quedar en segundo plano
La diferencia de 38 puestos favorece claramente a Francia, pero Paraguay ya demostró que el ranking no define un partido de eliminación directa.
Ante Alemania, la Albirroja resistió, compitió y terminó imponiéndose en una definición de máxima presión. Ese antecedente le permite llegar a este cruce con menos miedo y con la convicción de que puede sostener otro partido largo.
Para Paraguay, ganarle a Francia sería una hazaña todavía mayor: significaría eliminar a dos campeonas del mundo en forma consecutiva y meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo.
Francia busca imponer su jerarquía
Francia llega mejor ubicada, con más variantes y con una campaña perfecta.
El equipo europeo ganó sus tres partidos de grupo, goleó en 16avos y tiene una ofensiva capaz de romper cualquier defensa. Sin embargo, ante Paraguay deberá tener paciencia: el equipo sudamericano ya mostró que sabe cerrar espacios y competir en partidos de mucho desgaste.
El ranking favorece ampliamente a Francia, pero la clasificación se resolverá dentro del campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en una nueva definición por penales.
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Datos de Paraguay vs. Francia
- Partido: Paraguay vs. Francia.
- Instancia: Octavos de final.
- Fecha: sábado 4 de julio.
- Estadio: Philadelphia Stadium / Lincoln Financial Field.
- Ranking FIFA de Paraguay: 41º.
- Ranking FIFA de Francia: 3º.
- Diferencia: 38 puestos a favor de Francia.
- Contexto: Paraguay eliminó a Alemania; Francia eliminó a Suecia.
- Premio: el ganador avanza a cuartos de final y enfrentará al vencedor de Canadá vs. Marruecos.