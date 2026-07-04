Cuál es el ranking FIFA de Paraguay y a cuántos puestos está de Francia en el Mundial 2026

Paraguay llega como la selección débil al partido contra Francia que es una de las grandes favoritas a quedarse con la Copa del Mundo.

Francia está en el puesto 3 del ranking FIFA, 38 lugares por encima de Paraguay y sólo debajo de España y Argentina.

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La posición refleja el peso de una selección que llegó al Mundial como candidata y que respondió con autoridad. El equipo de Didier Deschamps ganó todos sus partidos, mostró profundidad ofensiva y viene de golear a Suecia en la ronda anterior.

Francia combina jerarquía, experiencia y figuras de primer nivel. Con Kylian Mbappé como bandera, Les Bleus llegan al cruce ante Paraguay con favoritismo claro, aunque con una advertencia: la Albirroja ya dejó afuera a Alemania.

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Cómo llegaron Paraguay y Francia al cruce

Paraguay fue tercera del Grupo D y luego eliminó a Alemania en los 16avos.

Sus resultados en el torneo fueron:

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Paraguay 1-0 Turquía

Paraguay 0-0 Australia

Alemania 1-1 Paraguay (4-3 por penales)

Francia ganó el Grupo I y luego eliminó a Suecia.

Sus resultados en el torneo fueron:

Francia 3-1 Senegal

Francia 3-0 Irak

Noruega 1-4 Francia

Francia 3-0 Suecia

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Paraguay quiere que el ranking vuelva a quedar en segundo plano

La diferencia de 38 puestos favorece claramente a Francia, pero Paraguay ya demostró que el ranking no define un partido de eliminación directa.

Ante Alemania, la Albirroja resistió, compitió y terminó imponiéndose en una definición de máxima presión. Ese antecedente le permite llegar a este cruce con menos miedo y con la convicción de que puede sostener otro partido largo.

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Para Paraguay, ganarle a Francia sería una hazaña todavía mayor: significaría eliminar a dos campeonas del mundo en forma consecutiva y meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Francia busca imponer su jerarquía

Francia llega mejor ubicada, con más variantes y con una campaña perfecta.

El equipo europeo ganó sus tres partidos de grupo, goleó en 16avos y tiene una ofensiva capaz de romper cualquier defensa. Sin embargo, ante Paraguay deberá tener paciencia: el equipo sudamericano ya mostró que sabe cerrar espacios y competir en partidos de mucho desgaste.

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El ranking favorece ampliamente a Francia, pero la clasificación se resolverá dentro del campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en una nueva definición por penales.

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Datos de Paraguay vs. Francia

Partido: Paraguay vs. Francia.

Paraguay vs. Francia. Instancia: Octavos de final.

Octavos de final. Fecha: sábado 4 de julio.

sábado 4 de julio. Estadio: Philadelphia Stadium / Lincoln Financial Field.

Philadelphia Stadium / Lincoln Financial Field. Ranking FIFA de Paraguay: 41º.

41º. Ranking FIFA de Francia: 3º.

3º. Diferencia: 38 puestos a favor de Francia.

38 puestos a favor de Francia. Contexto: Paraguay eliminó a Alemania; Francia eliminó a Suecia.

Paraguay eliminó a Alemania; Francia eliminó a Suecia. Premio: el ganador avanza a cuartos de final y enfrentará al vencedor de Canadá vs. Marruecos.