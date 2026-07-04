En qué estadio juegan Francia vs. Paraguay en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

La selección de Francia no quiere sorpresas antes Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Francia y Paraguay se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá como escenario el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia, Pensilvania.

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El partido será el segundo de la jornada, después de Canadá vs. Marruecos, y tendrá un premio enorme: el ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará justamente al vencedor de ese duelo entre canadienses y marroquíes.

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Francia llega como una de las selecciones más fuertes del torneo, con puntaje perfecto en la fase de grupos y una goleada ante Suecia en los 16avos. Paraguay, en cambio, viene de dar uno de los golpes más grandes del Mundial: eliminó a Alemania por penales y volvió a instalarse entre las mejores 16 selecciones del planeta.

Dónde juegan Francia vs. Paraguay

El partido entre Francia y Paraguay se disputará en el Philadelphia Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Lincoln Financial Field durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en South Philadelphia, una zona deportiva clave de la ciudad, donde también se encuentran otros recintos importantes como el Citizens Bank Park y el Wells Fargo Center. Es la casa de los Philadelphia Eagles, de la NFL, y también recibe partidos universitarios, conciertos y grandes eventos internacionales.

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El Lincoln Financial Field fue inaugurado en 2003 y se convirtió en uno de los estadios más reconocibles de la costa este de Estados Unidos. Para la Copa del Mundo, el recinto fue adaptado a las exigencias de FIFA y recibió el nombre neutral de Philadelphia Stadium por las reglas comerciales del torneo.

Para Francia vs. Paraguay, el escenario tendrá un marco especial. El partido se juega el 4 de julio, en plena celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, y Filadelfia tiene un peso histórico enorme en esa fecha. A eso se le suma un cruce de eliminación directa con una potencia europea y una selección sudamericana que llega en estado de euforia.

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Philadelphia Stadium, una sede con historia estadounidense y clima mundialista

El Philadelphia Stadium combina fútbol americano, tradición local y una ubicación cargada de simbolismo.

A diferencia de otros estadios más nuevos del Mundial, como el SoFi Stadium o el Mercedes-Benz Stadium, el Lincoln Financial Field tiene una identidad más clásica: estructura abierta, tribunas cercanas, ambiente intenso y una relación muy fuerte con los hinchas de Filadelfia.

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Durante el Mundial, la ciudad se transformó en una de las sedes más atractivas por su vínculo con la historia de Estados Unidos. El partido de octavos llega justo en una fecha emblemática y con actividades especiales alrededor de la celebración nacional.

En lo deportivo, el estadio puede ofrecer un ambiente muy fuerte. Francia suele movilizar público por su jerarquía y por figuras como Kylian Mbappé; Paraguay, en cambio, llega con una historia de resistencia que puede activar a muchos neutrales después de la eliminación de Alemania.

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Capacidad del Philadelphia Stadium para el Mundial 2026

El Philadelphia Stadium tiene una capacidad cercana a los 69.000 espectadores para el Mundial 2026.

No es el estadio más grande del torneo, pero sí uno de los más importantes de la costa este. Su tamaño, ubicación y experiencia en eventos masivos lo convierten en una sede ideal para un partido de eliminación directa.

El recinto está ubicado al sur del centro de Filadelfia, con conexión por transporte público, accesos viales y un entorno preparado para grandes movimientos de público. En una jornada como la del 4 de julio, la logística puede tener un peso especial por la combinación de turismo, festejos locales y partido mundialista.

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Para Francia vs. Paraguay, el estadio será el escenario de una prueba extrema: Francia buscará confirmar su favoritismo y Paraguay intentará sostener la épica después de eliminar a una potencia histórica.

Los partidos del Mundial 2026 en el Philadelphia Stadium

El Philadelphia Stadium tendrá seis partidos en el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y este cruce de octavos de final.

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Los partidos programados en esta sede son:

Costa de Marfil vs. Ecuador — Grupo E.

— Grupo E. Brasil vs. Haití — Grupo C.

— Grupo C. Francia 3-0 Irak — Grupo I.

— Grupo I. Curazao vs. Costa de Marfil — Grupo E.

— Grupo E. Croacia vs. Ghana — Grupo L.

— Grupo L. Francia vs. Paraguay — Octavos de final, 4 de julio.

El duelo entre franceses y paraguayos será el único partido de eliminación directa que reciba Filadelfia en esta Copa del Mundo.

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Francia llega con puntaje perfecto y goleada ante Suecia

Francia avanzó a octavos después de ganar todos sus partidos.

En la fase de grupos, el equipo de Didier Deschamps terminó primero del Grupo I con 9 puntos. Debutó con una victoria 3-1 ante Senegal, luego goleó 3-0 a Irak y cerró con un triunfo 4-1 frente a Noruega.

En los 16avos de final, Francia volvió a marcar diferencias: venció 3-0 a Suecia, con una actuación dominante y otro partido grande de Kylian Mbappé. El equipo europeo llega con una producción ofensiva muy fuerte y con sensación de candidato.

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Ahora tendrá un desafío distinto. Paraguay no llega con el mismo peso individual, pero sí con confianza, orden y un golpe reciente que puede cambiarle el ánimo a cualquier rival.

Paraguay llega tras eliminar a Alemania

Paraguay viene de protagonizar una de las grandes sorpresas del Mundial 2026.

La Albirroja eliminó a Alemania en los 16avos de final, después de empatar 1-1 y ganar 4-3 por penales. Julio Enciso había abierto el marcador y Kai Havertz igualó para los alemanes, pero en la definición apareció la resistencia paraguaya y el arquero Orlando Gill fue una de las figuras.

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Antes de eso, Paraguay había sido tercera del Grupo D. Debutó con una derrota 4-1 ante Estados Unidos, reaccionó con un triunfo 1-0 frente a Turquía y cerró con un empate 0-0 contra Australia. Con 4 puntos, avanzó como una de las mejores terceras.

El camino paraguayo fue de menor a mayor. Empezó golpeado, se acomodó, sobrevivió a un grupo exigente y luego eliminó a una campeona del mundo. Ahora quiere repetir el golpe ante Francia.

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Datos de Francia vs. Paraguay