¿Quién es el árbitro de Francia vs. Paraguay en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Ilgiz Tantashev

Ilgiz Tantashev es el árbitro designado para el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

Ilgiz Tantashev será el árbitro principal del partido entre Francia y Paraguay, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este sábado 4 de julio en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field.

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La designación pone a un juez uzbeko al frente de un cruce de alto voltaje. Francia llega como favorita, invicta y con una ofensiva temible. Paraguay, en cambio, aparece como una de las historias más emocionales del torneo después de eliminar a Alemania por penales.

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Para Tantashev, el desafío será sostener el control en un partido que puede mezclar velocidad, contacto físico, protestas y momentos de máxima tensión. El ganador se meterá en cuartos de final y enfrentará al vencedor de Canadá vs. Marruecos.

Quién es Ilgiz Tantashev, árbitro de Francia vs. Paraguay

Ilgiz Tantashev es un árbitro de Uzbekistán, nacido el 5 de abril de 1984 en Bujará. Es internacional FIFA desde 2013 y dirige en el fútbol uzbeko desde 2008, primero como asistente y luego como árbitro principal.

Su recorrido se desarrolló principalmente dentro de la AFC, donde fue ganando presencia en torneos de clubes, competiciones juveniles, eliminatorias asiáticas y partidos internacionales. También tuvo actividad fuera de Uzbekistán, con designaciones en ligas como la Indian Super League y la Saudi Pro League.

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Entre sus antecedentes continentales aparecen la Copa Asiática 2019 y la Copa Asiática 2023. En esta última, disputada en Qatar, fue cuarto árbitro de la final entre Jordania y Qatar, dirigida por el chino Ma Ning. Además, participó en torneos Sub-23 de la AFC y fue seleccionado como oficial de apoyo para el Mundial Sub-20 de 2019.

En el Mundial 2026, Tantashev llegó como uno de los árbitros centrales de Asia y ya tuvo rodaje antes de Francia vs. Paraguay. Para él, este cruce representa un salto de exigencia: pasa de partidos de fase de grupos a un octavo de final con una potencia candidata y una selección sudamericana que viene de eliminar a Alemania.

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Antecedentes internacionales de Ilgiz Tantashev

Ilgiz Tantashev ya dirigió dos partidos en el Mundial 2026 antes de ser designado para Francia vs. Paraguay.

Su debut como árbitro principal en una Copa del Mundo absoluta fue en Escocia vs. Marruecos, por el Grupo C, partido que terminó con victoria marroquí por 1-0. En ese encuentro estuvo acompañado por los asistentes uzbekos Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin, mientras que Armando Villarreal, de Estados Unidos, fue el VAR.

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Luego estuvo a cargo de Argelia vs. Austria, por el Grupo J, un partido mucho más cargado desde lo emocional y competitivo. El duelo terminó 3-3, con goles tardíos y clasificación para ambos: Austria avanzó como segunda del grupo y Argelia se metió entre las mejores terceras.

Ese antecedente ayuda a explicar su designación para octavos. Tantashev ya tuvo que conducir un partido de alta tensión en este Mundial, con marcador cambiante, presión de clasificación y decisiones importantes hasta el final.

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También tiene un episodio recordado en los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue el árbitro de la semifinal masculina entre Marruecos y España, pero debió abandonar el partido en el primer tiempo tras un choque accidental con el defensor español Marc Pubill. El cuarto árbitro, Glenn Nyberg, lo reemplazó para el resto del encuentro.

Ahora, en Francia vs. Paraguay, tendrá su primera designación en una fase eliminatoria del Mundial 2026 y uno de los partidos más exigentes de su carrera internacional.

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Por qué Francia vs. Paraguay puede exigir al árbitro

El partido puede tener momentos muy distintos.

Francia buscará imponer ritmo, amplitud y desequilibrio individual. Si Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola o Michael Olise reciben con espacios, Paraguay puede verse obligado a cortar avances cerca del área o a defender situaciones de mucho riesgo.

Paraguay, por su parte, probablemente intente llevar el partido a un terreno más cerrado. Después de eliminar a Alemania, el equipo de Gustavo Alfaro sabe que puede competir desde el orden, la concentración defensiva y los duelos físicos.

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Para Tantashev, la clave será marcar rápido el criterio. Tendrá que diferenciar intensidad de infracción, controlar las protestas y estar atento a posibles acciones de VAR en el área. En un cruce de octavos, un penal, una expulsión o una segunda amarilla puede cambiar todo.

Cuerpo arbitral de Francia vs. Paraguay

El equipo arbitral de Francia vs. Paraguay tendrá conducción uzbeka, apoyo qatarí y VAR chileno.

Árbitro principal: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).

Ilgiz Tantashev (Uzbekistán). Asistente 1: Andrey Tsapenko (Uzbekistán).

Andrey Tsapenko (Uzbekistán). Asistente 2: Timur Gaynullin (Uzbekistán).

Timur Gaynullin (Uzbekistán). Cuarto árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar).

Abdulrahman Al Jassim (Qatar). Quinto árbitro: Taleb Al Marri (Qatar).

Taleb Al Marri (Qatar). VAR: Juan Lara (Chile).