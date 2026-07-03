En qué estadio juegan Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Todo quedó listo para el último partido de la fase de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 entre Colombia y Ghana.

Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que tendrá como escenario el Kansas City Stadium, nombre FIFA del Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Missouri.

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El cruce cerrará la jornada de dieciseisavos y también la ronda completa de 32 selecciones. El ganador avanzará a los octavos de final, donde ya lo espera Suiza, que superó a Argelia en Vancouver.

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Colombia llega como ganadora del Grupo K, invicta y con una primera fase muy sólida. Ghana, en cambio, se metió como una de las mejores terceras, después de un Grupo L exigente con Inglaterra, Croacia y Panamá.

Dónde juegan Colombia vs. Ghana

El partido entre Colombia y Ghana se disputará en el Kansas City Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Arrowhead Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Kansas City, en el estado de Missouri, y es la casa de los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más populares de la NFL. Para la Copa del Mundo, el recinto fue adaptado a los requerimientos de FIFA y se convirtió en una de las sedes más importantes del centro de Estados Unidos.

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El Arrowhead Stadium fue inaugurado en 1972 y renovado en 2010. Su historia está muy vinculada al fútbol americano, pero también ha recibido partidos internacionales de fútbol y eventos masivos.

Para Colombia vs. Ghana, el escenario tendrá un condimento especial: será el último partido de los 16avos de final y definirá al rival de Suiza en octavos. En otras palabras, cuando colombianos y ghaneses salten al campo, ya sabrán exactamente qué premio los espera y cómo quedará conformado el cuadro completo de cuartos de final.

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Kansas City Stadium, una sede histórica y ruidosa

El Kansas City Stadium es uno de los recintos más tradicionales del deporte estadounidense.

A diferencia de otros estadios mundialistas más modernos, como el SoFi Stadium o el Mercedes-Benz Stadium, Arrowhead tiene una identidad más clásica: tribunas amplias, estructura abierta y un ambiente muy asociado al ruido de su público.

De hecho, el estadio es conocido en Estados Unidos por su intensidad sonora en partidos de NFL. Esa reputación puede trasladarse al Mundial, sobre todo en un cruce de eliminación directa donde cada acción cerca del área puede encender a las tribunas.

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Para la Copa del Mundo, el estadio pasó por modificaciones importantes. FIFA exige condiciones específicas para el campo de juego, las dimensiones, la superficie, las áreas operativas, la señalización, la seguridad y la experiencia de los aficionados. Por eso, el recinto utiliza el nombre neutral de Kansas City Stadium durante el torneo.

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Capacidad del Kansas City Stadium para el Mundial 2026

El Kansas City Stadium tiene una capacidad cercana a los 73.000 espectadores para el Mundial 2026.

Su aforo lo ubica entre los estadios grandes del torneo. No llega a los números de Dallas o Nueva York/Nueva Jersey, pero sí ofrece una escala muy fuerte para un partido de eliminación directa.

El estadio está ubicado en el complejo deportivo Truman Sports Complex, al este del centro de Kansas City. Eso hace que la logística dependa mucho de autos, buses, shuttles y accesos especiales de día de partido.

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Para Colombia vs. Ghana, el marco puede ser muy favorable para la Selección Colombia. La comunidad colombiana en Estados Unidos suele acompañar con fuerza y este tipo de partidos de mata-mata suelen movilizar a hinchas desde distintas ciudades.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Kansas City Stadium

El Kansas City Stadium tendrá seis partidos en el Mundial 2026: cuatro de fase de grupos, este cruce de 16avos de final y un partido de cuartos de final.

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Los partidos programados en esta sede son:

Argentina 3-0 Argelia — Grupo J, 16 de junio.

— Grupo J, 16 de junio. Ecuador 0-0 Curazao — Grupo E, 20 de junio.

— Grupo E, 20 de junio. Túnez 1-3 Países Bajos — Grupo F, 25 de junio.

— Grupo F, 25 de junio. Argelia 3-3 Austria — Grupo J, 27 de junio.

— Grupo J, 27 de junio. Colombia vs. Ghana — 16avos de final, 3 de julio.

— 16avos de final, 3 de julio. Cuartos de final — 11 de julio.

Colombia llega invicta y como líder del Grupo K

Colombia avanzó a los 16avos de final como primera del Grupo K.

El equipo de Néstor Lorenzo debutó con una victoria 3-1 ante Uzbekistán, luego superó 1-0 a República Democrática del Congo y cerró con un empate 0-0 frente a Portugal. Con esos resultados terminó con 7 puntos, sin derrotas y por encima de una potencia europea.

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La Selección Colombia llega con una señal fuerte: sabe competir en distintos tipos de partido. Pudo ganar con goles, sostener una ventaja corta y luego cerrar el grupo con un empate de alta exigencia ante Portugal.

Ahora deberá trasladar esa solidez a un mata-mata, donde cualquier detalle puede cambiar la historia.

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Ghana se metió como una de las mejores terceras

Ghana avanzó a los 16avos de final como una de las mejores terceras del Grupo L.

Las Estrellas Negras arrancaron con una victoria 1-0 ante Panamá, luego empataron 1-1 contra Inglaterra y cerraron con una derrota 2-1 frente a Croacia. Esos 4 puntos le alcanzaron para seguir en carrera.

El recorrido ghanés tuvo momentos de mucho valor. Ganar el debut le dio aire, empatar con Inglaterra mostró carácter y la derrota ante Croacia no le impidió clasificarse. Ahora enfrentará a Colombia con menos favoritismo, pero con una oportunidad enorme.

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Para Ghana, el desafío será sostener el orden y aprovechar sus transiciones. Colombia llega mejor parada, pero el equipo africano ya demostró que puede competir contra rivales de mayor ranking.

Datos de Colombia vs. Ghana

Partido: Colombia vs. Ghana.

Colombia vs. Ghana. Instancia: 16avos de final.

16avos de final. Fecha: viernes 3 de julio.

viernes 3 de julio. Ciudad: Kansas City, Missouri.

Kansas City, Missouri. Estadio: Arrowhead Stadium / Kansas City Stadium.

Arrowhead Stadium / Kansas City Stadium. Capacidad: cerca de 73.000 espectadores.

cerca de 73.000 espectadores. Contexto: Colombia fue primera del Grupo K; Ghana avanzó como una de las mejores terceras del Grupo L.

Colombia fue primera del Grupo K; Ghana avanzó como una de las mejores terceras del Grupo L. Premio: el ganador avanza a octavos de final y enfrentará a Suiza.