Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones de dólares en Argentina, el salario de Bubista como DT de Cabo Verde

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Miami Stadium. El cruce entre el vigente campeón del mundo y una de las grandes sorpresas del torneo también expone una enorme diferencia entre los salarios de sus entrenadores.

La Selección Argentina vuelve a jugar este viernes 3 de julio en el Mundial 2026 con un partido de eliminación directa ante Cabo Verde, en el Miami Stadium, por los 16avos de final del certamen.

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El duelo tiene contrastes por donde se lo mire: la Albiceleste llega como vigente campeón del mundo y favorito lógico, mientras que el conjunto africano atraviesa un momento histórico en su debut mundialista.

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Esa diferencia también se traslada a los bancos de suplentes, donde los entrenadores Lionel Scaloni y Bubista representan dos realidades completamente distintas.

Cuánto gana Lionel Scaloni como DT de Argentina

Lionel Scaloni es el conductor del ciclo más exitoso de los últimos años para la selección capitaneada por Lionel Messi. Bajo su mando, Argentina ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Scaloni es el arquitecto de la selección campeona del mundo (Getty Images).

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En materia salarial, el oriundo de Pujato, Santa Fe, aparece entre los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026: percibe alrededor de 2.6 millones de dólares por año al frente de la Selección Argentina.

Cuánto gana Bubista como DT de Cabo Verde

Del otro lado estará Pedro Leitão Brito, conocido en todas partes como Bubista, el entrenador que llevó a los Tiburones Azules a vivir la etapa más importante de su historia.

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Nacido en Boa Vista, una de las islas que conforman este archipiélago volcánico situado al oeste de África, asumió el cargo en 2020 y se transformó en el primer técnico en clasificar a Cabo Verde a una Copa del Mundo.

Bubista llevó a Cabo Verde a su primer Mundial (Getty Images).

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El salario de Bubista está lejos de los números que maneja Scaloni. Según estimaciones, el entrenador de Cabo Verde gana cerca de 100 mil libras por año, una cifra equivalente a aproximadamente 125 mil dólares anuales.

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De esta manera, Scaloni gana alrededor de 20 veces más que Bubista. Ese contraste resume parte de lo que representa este Argentina vs. Cabo Verde: un campeón del mundo con una estructura de elite frente a una selección debutante que ya hizo historia y que ahora buscará dar uno de los golpes más grandes del Mundial 2026.