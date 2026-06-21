Cuál es el ranking FIFA de Arabia Saudita y cuántos puestos lo separan de España en el Mundial 2026

España quiere lavarse la cara luego de su decepcionante empate 0-0 ante Cabo Verde en la primera fecha del Mundial 2026.

Arabia Saudita llega a su partido contra España por el Grupo H del Mundial 2026 con una diferencia importante en el ranking FIFA. En la última actualización publicada antes del inicio de la Copa del Mundo, el seleccionado saudí aparece en el puesto 61, mientras que la Roja se ubica en el 2.º lugar.

La distancia entre ambas selecciones es de 59 puestos, una brecha que marca el favoritismo de España en la previa del encuentro que se jugará este domingo 21 de junio en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium.

ver también ¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

El partido llega con el grupo completamente igualado: España viene de empatar 0-0 contra Cabo Verde, mientras que Arabia Saudita igualó 1-1 ante Uruguay. Por eso, los dos necesitan ganar para acomodarse en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

Cuál es el ranking FIFA de Arabia Saudita

Arabia Saudita ocupa el puesto 61 del ranking FIFA. Ese lugar la ubica como una de las selecciones más bajas del Grupo H, solo por encima de Cabo Verde. El equipo asiático llega al Mundial 2026 con experiencia reciente en Copas del Mundo, pero también con el desafío de competir ante rivales mejor posicionados.

El debut dejó una señal positiva: Arabia Saudita empató 1-1 ante Uruguay, una selección ubicada mucho más arriba en el ranking, y sumó un punto importante para sostener sus chances de clasificación.

Cuál es el ranking FIFA de España

España ocupa el puesto 2 del ranking FIFA y llega al Mundial como una de las selecciones mejor ubicadas del planeta.

Publicidad

Publicidad

La Roja aparece solo por detrás de Argentina, líder de la clasificación, y por encima de otras potencias como Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Marruecos, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Esa ubicación refuerza el favoritismo español en la previa, aunque su empate en el debut ante Cabo Verde dejó claro que el grupo puede ser más parejo de lo esperado.

Publicidad

ver también ¿Quién es el árbitro de España vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Raphael Claus

Cómo está el Ranking FIFA del Grupo H

El Grupo H tiene diferencias muy marcadas en el ranking. España aparece como la selección mejor posicionada, Uruguay también se ubica entre los equipos fuertes del mundo, mientras que Arabia Saudita y Cabo Verde llegan bastante más abajo.

Publicidad

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el Ranking FIFA previo al Mundial:

España: 2°

2° Uruguay: 16°

16° Arabia Saudita: 61°

61° Cabo Verde: 67°