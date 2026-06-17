Este martes, la Portugal de Cristiano Ronaldo debuta ante RD Congo y sólo lo que gana CR7 en un año supera a todo su equipo rival.

Portugal y RD Congo debutan en el Mundial 2026 con una diferencia enorme de historia, ranking, nombres y también de poder económico. El dato más impactante lo marca Cristiano Ronaldo: según Forbes, el capitán portugués gana alrededor de 280 millones de dólares al año entre salario, bonificaciones y contratos comerciales.

Del otro lado, todo el plantel de RD Congo tiene un valor de mercado de 166,8 millones de dólares, según Transfermarkt.

La comparación es brutal: CR7 gana en un año más de lo que vale toda la selección congoleña.

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Cuánto gana Cristiano Ronaldo por año

Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 como el futbolista mejor pagado del mundo. Entre su contrato con Al-Nassr y sus acuerdos comerciales, el portugués percibe cerca de 280 millones de dólares anuales.

Ese número resume la dimensión global del Bicho. A los 41 años, sigue siendo una marca deportiva, comercial y mediática de alcance mundial.

En el debut ante RD Congo, Cristiano no solo será el gran foco futbolístico de Portugal. También representará el contraste económico más fuerte del partido.

Cuánto vale toda la selección de RD Congo

El plantel completo de RD Congo tiene un valor de mercado de 143,9 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt.

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Convertido a dólares, ese valor se ubica alrededor de los 166,8 millones. Es decir, toda la lista mundialista congoleña vale aproximadamente 113 millones de dólares menos que lo que Cristiano Ronaldo gana en un año.

Dentro del plantel congoleño, el futbolista mejor tasado es Noah Sadiki, con un valor de mercado de 35 millones de euros.

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Cristiano le gana a todo Congo.

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Después aparecen otros nombres importantes como Yoane Wissa, tasado en 25 millones, y Aaron Wan-Bissaka y Ngal’ayel Mukau, ambos valuados en 15 millones.

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También se destacan Simon Banza, con 10 millones, y el arquero Matthieu Epolo, con 8 millones.

Aun sumando a sus figuras principales, RD Congo queda muy lejos del impacto económico individual de Cristiano Ronaldo.

La comparación entre Cristiano y RD Congo

Ingresos anuales de Cristiano Ronaldo: 280 millones de dólares

Valor aproximado de RD Congo en dólares: 166,8 millones

Diferencia aproximada: 113,2 millones de dólares

Proporción: Cristiano gana cerca de 1,7 veces el valor total del plantel congoleño

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