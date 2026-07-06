¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026?

Bernardo Silva quedó afuera del once titular de Portugal para el clásico ibérico ante España por el Mundial 2026.

Portugal y España se enfrentan este lunes por los octavos de final del Mundial 2026. El clásico ibérico se disputa en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas, y define a uno de los clasificados a los cuartos de final del torneo

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En la previa del encuentro, una de las ausencias que más llamó la atención en el once de Portugal fue la de Bernardo Silva. El jugador venía perdiendo lugar dentro del equipo de Roberto Martínez y volvió a quedar relegado al banco para un cruce decisivo.

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¿Por qué no juega Bernardo Silva?

La decisión responde a una cuestión táctica de Roberto Martínez, que eligió un mediocampo con Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes, dejando al futbolista fuera del once inicial.

Bernardo Silva perdió lugar en la consideración de Roberto Martínez (Getty Images).

Bernardo ya había perdido terreno durante el Mundial y fue relegado después de un rendimiento flojo de Portugal en el arranque del torneo, elempate 1-1 ante República Democrática del Congo. Desde entonces, Martínez empezó a buscar otros perfiles para darle más energía, ritmo y verticalidad al equipo.

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¿Quién reemplaza a Bernardo Silva?

En la mitad de la cancha, el lugar de Bernardo queda absorbido por una estructura con João Neves y Vitinha como base, y Bruno Fernandes con mayor libertad para conectar con los atacantes.

El nuevo refuerzo de Real Madrid espera su oportunidad en el banco de suplentes (Getty Images).

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Además, Portugal sale con Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo en ataque. João Félix fue la gran novedad del once, ya que ingresó por Rafael Leão, mientras que Bernardo vuelve a quedar como una alternativa para el segundo tiempo si el partido exige más control de pelota o una lectura más asociativa.

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El XI de Portugal vs. España

El once titular confirmado de Portugal para enfrentar a España es: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.