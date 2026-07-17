Mariano Torres lesionó a Emerson Bravo y lo expulsaron: el video de la dura entrada del capitán de Saprissa en la Recopa vs. Herediano

Mariano Torres vio la roja directa sobre el cierre del primer tiempo después de una fuerte infracción contra Emerson Bravo. Saprissa se fue al descanso con un jugador menos y en desventaja ante el Team.

Deportivo Saprissa tuvo un primer tiempo para el olvido en su primera presentación oficial de la temporada. En el marco de la Recopa de Costa Rica ante Herediano, el equipo dirigido por Hernán Medford quedó rápidamente abajo en el marcador y sufrió otro duro golpe antes de marcharse al vestuario.

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El Team abrió la cuenta gracias a un magnífico tiro libre de Elías Aguilar. El Monstruo intentó reaccionar, pero su situación se complicó todavía más con la expulsión de su capitán y máximo referente, Mariano Torres.

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¿Por qué expulsaron a Mariano Torres?

La jugada ocurrió a los 46 minutos del primer tiempo. Mariano llegó tarde a una pelota dividida con Emerson Bravo, quien alcanzó a tocar el balón primero y recibió un fuerte planchazo a la altura de la tibia derecha.

En primera instancia, el árbitro Steven Madrigal no mostró la tarjeta roja. Sin embargo, recibió el llamado del VAR, revisó la acción en el monitor y resolvió expulsar directamente al mediocampista argentino de 39 años.

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De esta manera, Saprissa quedó en inferioridad numérica y por debajo en el marcador de cara a todo al segundo tiempo del duelo que se juega en medio de una espesa neblina en el “Fello” Meza.

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Emerson Bravo no pudo continuar

La entrada fue lo suficientemente fuerte como para impedir que Emerson Bravo siguiera en el terreno de juego. Antes de que terminara la primera parte, José Giacone debió retirarlo y mandar a la cancha a Yurguin Román.

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El futbolista de Herediano abandonó el campo rengueando, con visibles molestias, aunque todavía no se conoce la gravedad de la lesión. Ahora habrá que esperar el diagnóstico oficial y la información que comparta el Team después del encuentro.