Cuándo fue la última vez que Saprissa y Herediano jugaron una Recopa de Costa Rica

Saprissa vs. Herediano se enfrentan en un partidazo por la Recopa de Costa Rica 2026. ¿Qué antecedente hay?

Saprissa y Herediano disputarán una final inédita. A pesar de sus numerosos enfrentamientos por campeonatos nacionales, Copas y Supercopas, los dos clubes nunca se habían cruzado directamente en la Recopa de Costa Rica.

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La definición de este viernes será, por lo tanto, el primer Saprissa-Herediano de la historia de esta competencia.

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¿Cuándo jugó Saprissa su última Recopa?

La participación más reciente de Saprissa fue en 2024, cuando enfrentó a Alajuelense en el Estadio Nacional.

La Liga se impuso 3-1, con dos goles de Alberto Toril y otro de Diego Campos. El tanto morado fue convertido por Luis Díaz. Saprissa quedó subcampeón y no pudo repetir el título obtenido un año antes frente a Cartaginés.

¿Cuándo jugó Herediano su última Recopa?

Herediano disputó por primera vez la Recopa moderna en 2025. Su rival también fue Alajuelense y la final se jugó en el Fello Meza.

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La Liga ganó 1-0 gracias a un gol de Alexis Gamboa y se convirtió en el primer bicampeón consecutivo del torneo.

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Primer enfrentamiento directo en este torneo

El antecedente de cada equipo permite dimensionar lo que estará en juego:

Saprissa: disputará su cuarta Recopa y buscará el tercer título.

disputará su cuarta Recopa y buscará el tercer título. Herediano: afrontará su segunda participación y buscará coronarse por primera vez.