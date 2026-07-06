Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo y cuántos le faltan para llegar a los 1000

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo ya no juega solo contra los rivales: también juega contra el tiempo y contra una cifra que puede agrandar todavía más su legado.

Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la escena en el Mundial 2026. Portugal enfrenta a España por los octavos de final y el capitán portugués continúa su histórica carrera hacia una cifra que ningún futbolista alcanzó oficialmente en partidos competitivos: los 1000 goles.

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Después de marcar ante Croacia en la ronda anterior, Cristiano Ronaldo llegó a 976 goles oficiales entre clubes y selección. Por eso, al astro luso le faltan 24 goles para alcanzar los 1000.

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Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera

Cristiano Ronaldo tiene 976 goles oficiales en su carrera profesional. Ese número contempla los tantos convertidos en partidos oficiales de clubes y selección. La cuenta incluye sus etapas en Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr y la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo está a 24 goles de seguir haciendo historia (Getty Images).

El último gol que movió su contador fue ante Croacia, por el Mundial 2026. Ese tanto fue el número 976 de su carrera y mantuvo vivo el countdown rumbo a los mil.

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Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000

A Cristiano Ronaldo le faltan 24 goles para llegar a los 1000 goles oficiales. El objetivo todavía es difícil, pero ya no parece imposible. A los 41 años, Cristiano sigue compitiendo en la élite, continúa siendo titular con Portugal y se mantiene como referencia ofensiva de su selección.

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Si logra alcanzar esa cifra, se meterá en una dimensión histórica todavía más grande: sería el primer futbolista en llegar a los 1000 goles oficiales en partidos competitivos.

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El desglose de goles de Cristiano Ronaldo

El total actual de Cristiano Ronaldo se reparte entre clubes y selección:

Goles en clubes: 830

Goles con Portugal: 146

Total: 976 goles oficiales

CR7 reistra 146 festejos con el uniforme de su selección (Getty Images).

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A nivel de clubes, sus goles se distribuyen entre Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr. La mayor parte de su producción llegó en el Real Madrid, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club.

Con Portugal, Cristiano también es récord absoluto: sus 146 goles lo mantienen como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones masculinas.

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Los goles de Cristiano Ronaldo por club

Este es el reparto de los goles de Cristiano Ronaldo a nivel de clubes:

Sporting CP: 5 goles

Manchester United: 145 goles

Real Madrid: 450 goles

Juventus: 101 goles

Al Nassr: 129 goles

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En total, Cristiano suma 830 goles de clubes. A eso se agregan los 146 goles con Portugal, que llevan su cuenta global a 976.

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Cristiano Ronaldo y sus goles en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo llegó al Mundial 2026 con la misión de estirar su última gran aventura mundialista. En esta edición ya marcó 3 goles con Portugal y mantiene abierta la posibilidad de seguir acercándose a los 1000 goles oficiales.

Su primer gran partido goleador fue ante Uzbekistán, en la fase de grupos. Portugal ganó 5-0 y Cristiano convirtió dos tantos: abrió el marcador a los 6 minutos y luego volvió a anotar a los 39’ para firmar su doblete.

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Cristian le marcó a Uzbekistán y Croacia en esta Copa del Mundo (Getty Images).

Después volvió a aparecer en los 16avos de final, contra Croacia. En ese partido, Cristiano marcó de penal en el triunfo 2-1 de Portugal y elevó su cuenta personal a 976 tantos oficiales.

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Cristiano Ronaldo confirmó que este será su último Mundial

El partido contra España también tiene otro condimento fuerte: Cristiano Ronaldo reconoció que este será su último Mundial. A los 41 años, el portugués vive la recta final de su historia en la Copa del Mundo, aunque todavía busca extenderla una ronda más.

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Por eso, cada partido tiene un peso especial. No solo por Portugal y por el sueño de ganar el único gran título que le falta, sino también por su carrera individual hacia los 1000 goles. Cristiano ya no juega solo contra los rivales: también juega contra el tiempo y contra una cifra que puede agrandar todavía más su legado.

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