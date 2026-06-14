Cuando la selección de Costa de Marfil, liderada por Didier Drogba logró detener una guerra

El futbol de Costa de Marfil no solamente es dentro de la cancha y en especial con la leyenda de Didier Drogba.

Costa de Marfil vuelve a pisar el escenario más importante del fútbol mundial. Antes de su debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Ecuador, los africanos llegan con una historia que trasciende los resultados deportivos. Los llamados Les Éléphants representan mucho más que una selección nacional: son un símbolo de unidad para un país que vivió años marcados por conflictos políticos, divisiones sociales y guerras civiles.

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La nación africana pasó de ser una de las economías más prósperas del continente a sufrir una profunda fractura interna. Tras la muerte del expresidente Félix Houphouët-Boigny en 1993, crecieron las tensiones entre el norte y el sur del país, alimentadas por diferencias políticas y étnicas. La situación alcanzó su punto más crítico en 2002, cuando estalló una guerra civil que dividió a Costa de Marfil en dos territorios enfrentados.

El día que Didier Drogba ayudó a detener una guerra

Mientras el país atravesaba uno de sus momentos más oscuros, una generación extraordinaria de futbolistas comenzaba a destacar en Europa. Figuras como Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré y Emmanuel Eboué se convirtieron en referentes de una selección que reflejaba la diversidad de la nación. En medio de la violencia, el equipo nacional fue una de las pocas instituciones capaces de unir a marfileños de diferentes regiones, religiones y orígenes.

El momento más recordado ocurrió el 8 de octubre de 2005, cuando Costa de Marfil logró una histórica clasificación al Mundial de Alemania 2006. Tras vencer 3-1 a Sudán y beneficiarse del tropiezo de Camerún, el país entero salió a celebrar. Sin embargo, la imagen que quedó grabada para siempre fue la de Didier Drogba y sus compañeros arrodillados en el vestuario de Jartum, pidiendo públicamente el fin del conflicto armado. “Les rogamos de rodillas: perdonen. La única nación de África con tantas riquezas no puede caer en la guerra. Por favor, dejen las armas”, expresó el capitán.

El impacto fue inmediato. Apenas una semana después del mensaje de Drogba, las facciones enfrentadas acordaron un alto el fuego, un hecho que muchos consideran uno de los ejemplos más poderosos de cómo el deporte puede influir en la realidad política de una nación. Aquel gesto convirtió a la selección marfileña en mucho más que un equipo de fútbol y elevó a Drogba a la categoría de héroe nacional.

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Años después, el delantero volvió a involucrarse activamente en los esfuerzos de reconciliación, participando en iniciativas de paz e incluso formando parte de la Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación tras el fin de la segunda guerra civil. Hoy, mientras Costa de Marfil se prepara para enfrentar a Ecuador en el Mundial 2026, el recuerdo de aquella generación dorada sigue vigente como una muestra de que, en ocasiones, un balón puede unir a un país entero cuando todo parece perdido.

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