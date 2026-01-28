El futuro de Jovani Welch da un giro de 180°: descartó Europa y firmó con un impensado equipo de Sudamérica

El Club The Strongest dio un paso clave en la planificación de su plantel para la temporada 2026 al anunciar de manera oficial la incorporación del volante panameño Jovani Welch, refuerzo que apunta a fortalecer una zona estratégica del equipo atigrado y que hace poco tenía todo listo para ir a Europa.

El mediocampista, de 26 años, se convierte en el extranjero más reciente en sumarse al conjunto boliviano, aportando experiencia internacional y un perfil claramente definido como volante de contención, una de las posiciones más demandantes en el esquema del Tigre.

El centrocampista es nombre habitual en la selección mayor de Panamá, donde ha sumado convocatorias y minutos importantes. Su llegada a The Strongest coincide con un momento clave de su carrera, ya que será parte del plantel canalero que disputará el Mundial 2026, lo que le brinda al club un futbolista en pleno pico de rendimiento y con alta proyección internacional.

El fichaje se concretó bajo la modalidad de préstamo con opción de compra, fórmula que permitirá al club evaluar su rendimiento y adaptación tanto al fútbol de altura como al exigente calendario local e internacional. Desde el entorno del club se señaló que las negociaciones avanzaron con rapidez gracias al interés mutuo entre las partes.

Jovani Welch cambió Europa por Sudamérica

Cabe destacar que Jovani Welch estuvo cerca de dar el salto al fútbol europeo, ya que tenía encaminada su llegada al FC Kudrivka de la Premier de Ucrania, aunque la inestabilidad financiera del club influyó en su decisión final.

El panameño venía de jugar con Monagas en Venezuela y también sonó para regresar a Millonarios de Colombia, club donde militó en el primer semestre de 2025, etapa marcada por una fractura de peroné que frenó su continuidad. Ahora, Bolivia aparece como el escenario ideal para relanzar su carrera.

