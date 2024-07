Después de haber disputado la Copa América con la responsabilidad de suplir a Adalberto Carrasquilla por la expulsión sufrida, a Jovani Welch se le presentó como uno de los novedosos refuerzos de Millonarios para la nueva temporada del fútbol colombiano.

Incluso, este miércoles, el centrocampista tuvo su debut oficial con la camiseta del cuadro Millonario. En un choque con Atlético Nacional, el nuevo equipo del panameño terminó cayendo 1-2, en un partido accidentado para él.

Jovani Welch víctima de críticas tras su debut

En una jugada desafortunada, Jovani Welch erró un pase en el centro del campo, el cual terminó en un contragolpe rival que culminaría en una tarjeta roja directa a Iván Arboleda, guardameta de Millonarios.

De manera precisa, sería Welch el sacrificado por el entrenador para darle entrada al portero suplente. Esta decisión generó una oleada de reacciones en las redes sociales y entre los aficionados del Millonarios, quienes no dudaron en expresar su descontento y preocupación.

Welch, que había sido fichado con grandes expectativas, tuvo que abandonar el terreno de juego en un momento crítico del partido, lo que dejó a muchos cuestionando su desempeño y la decisión del cuerpo técnico.

“Había que sacrificar a uno y lo hago por él, no por la jugada del gol, del penal, simplemente lo hago porque él (Welch) tiene menos minutos que Felix y viene con más ritmo, podría aguantar más el partido” expresó Alberto Gamero en conferencia de prensa.

Asimismo, en redes sociales levantó algunos comentarios de la afición colombiana: “Entregó horrible y creo que no era el partido para el debut, en el box to box es bueno tener a alguien como Giraldo y obviamente Charrupí”, “Juega muy bien en Panamá, acá no tiene nada que hacer”, fueron ciertos mensajes que se vieron.

No obstante, otros coincidieron con que debe ver más minutos para tomar confianza y ritmo: “Yo le sigo dando la oportunidad. Necesitamos alguien fuerte, de marca y con buen pase para que Charrupí tenga libertad”, “Más allá del mal pase (no es poca cosa) al menos desde la cancha de vio cosas buenas, la gente por el desenlace final del partido está sacando conclusiones desde la frustración”, acotaron.