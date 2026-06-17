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Mundial 2026

Cuándo vuelve a jugar Panamá: día y hora del partido contra Croacia por el Grupo L del Mundial 2026

Para el equipo de Thomas Christiansen, el duelo ante Croacia puede ser decisivo para sostener sus opciones de clasificación en el Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Panamá ya piensa en el duelo ante los balcánicos.
© Getty.Panamá ya piensa en el duelo ante los balcánicos.

Panamá ya tuvo su estreno en el Mundial 2026 ante Ghana y ahora mira de inmediato hacia lo que viene en el Grupo L. Más allá del en el debut, la selección canalera no tendrá demasiado margen para detenerse: su próximo partido será contra Croacia, que cayó 4-2 ante Inglaterra en su estreno.

Para el equipo de Thomas Christiansen, el duelo ante los Ajedrezados puede ser decisivo para sostener sus opciones de clasificación, especialmente en un grupo donde también cuenta la pelea por quedar entre los mejores terceros.

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Cuándo vuelve a jugar Panamá en el Mundial 2026

Panamá volverá a jugar el martes 23 de junio, cuando enfrente a Croacia por la segunda fecha del Grupo L. El partido se disputará en el Toronto Stadium, en Canadá, el mismo escenario donde Panamá abrió su participación mundialista ante Ghana.

La Marea Roja hizo su estreno en Norteamérica 2026 (Getty Images).

La Marea Roja hizo su estreno en Norteamérica 2026 (Getty Images).

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 5:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua
  • 6:00 p.m.: Panamá

Cuándo se juega el otro partido de la segunda fecha del Grupo L

El otro encuentro de la segunda fecha será Inglaterra vs. Ghana, que también se jugará el martes 23 de junio, antes del duelo de Panamá, en el Boston Stadium, en Foxborough, Massachusetts.

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El equipo de Luka Modric arrancó con el pie izquierdo en el Grupo L (Getty Images).

El equipo de Luka Modric arrancó con el pie izquierdo en el Grupo L (Getty Images).

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 2:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua
  • 3:00 p.m.: Panamá
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Cómo se jugará la tercera fecha del Grupo L

La última jornada del Grupo L se disputará con los dos partidos en simultáneo.

Panamá vs. Inglaterra

  • Fecha: sábado 27 de junio
  • Estadio: New York/New Jersey Stadium
  • Hora: 3:00 p.m. en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; 4:00 p.m. en Panamá

Croacia vs. Ghana

  • Fecha: sábado 27 de junio
  • Estadio: Philadelphia Stadium
  • Hora: 3:00 p.m. en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; 4:00 p.m. en Panamá
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