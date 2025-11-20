Ya piensa en el Mundial 2030: Guatemala celebra el robo menos esperado a Estados Unidos de una joven promesa

Guatemala no pudo lograr su objetivo en las Eliminatorias al Mundial 2026, tras luchar contra viento y marea en la tercera fase. Los resultados no acompañaron al equipo que intentó hasta lo último, y hasta pudo despedirse con una victoria.

La Bicolor quedó en el tercer lugar del Grupo A, detrás del líder Panamá y del escolta Surinam. Respectivamente, estos clasificaron a la Copa del Mundo y al repechaje. En tanto, El Salvador cerró el cuarteto sin oportunidades de nada.

Mientras Luis Fernando Tena negocia la extensión de su vínculo contractual con la cúpula dirigencial de la Fedefut, otro grupo de autoridades concretó un robo impensado para el Mundial 2030. Una joya estadounidense ahora será chapina.

ver también “No contesta”: todo Guatemala en vilo por la renovación de Luis Fernando Tena mientras suena en Costa Rica y Honduras

Troi Panniel, la nueva joya de Guatemala para apuntar hacia el Mundial 2030

Se trata de Troi Panniel, un joven de sangre guatemalteca que juega actualmente para las canteras de los New York Red Bulls. Por su talento, integró varios de los campamentos organizados por la Selección Nacional Sub-17 de Estados Unidos.

Panniel fue convocado para el último microciclo de la Sub-17 de Guatemala, en consideración de sus habilidades. Se desempeña como volante ofensivo, aunque puede jugar como segundo delantero si el planteo táctico le brinda compañía.

Muchos fanáticos guatemaltecos continúan dolidos por la eliminación, pero no dejan de asomar las noticias positivas. El trabajo a largo plazo podría dar sus frutos y La Bicolor tendrá que esforzarse desde ahora mismo para aprovecharlos.

Publicidad