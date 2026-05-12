Después de que se haga oficial la salida de esta pieza importante de Alajuelense, un protagonista salió a revelar los motivos reales.

La interna de Liga Deportiva Alajuelense sigue dando de qué hablar y, esta vez, el foco no está en el banquillo ni en los jugadores, sino en la propia estructura dirigencial. La salida de Raúl Pinto, quien había regresado hace menos de un año como vicepresidente I, dejó más preguntas que respuestas en el entorno manudo.

En su momento, el exjerarca decidió apartarse sin dar mayores explicaciones, lo que generó todo tipo de especulaciones dentro del club. Sin embargo, pocos días después volvió a aparecer en escena al integrarse a una propuesta de renovación dirigencial junto a Aquiles Mata, lo que dejó en claro que su salida no significaba un alejamiento definitivo de la vida política del club.

Con el correr de los días, empezaron a filtrarse detalles que ayudan a entender mejor el trasfondo de su renuncia. Y todo apunta a un tema que viene golpeando fuerte a Alajuelense en los últimos meses: la disciplina interna.

¿Por qué Raúl Pinto se fue de Alajuelense?

Fue el propio Aquiles Mata en Tigo Sports quien puso palabras a lo que hasta entonces eran versiones. “No tenía el apoyo necesario dentro de ese grupo que conforma la actual directiva. Nos está haciendo respetar el tema disciplinario en la institución y eso es lo que se quiere: tener un poco de mano dura”, explicó en declaraciones a Tigo Sports.

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La frase no es menor, sobre todo en un contexto donde el club ha atravesado varios episodios polémicos fuera de la cancha. Casos como los de Alejandro Bran, Kenneth Vargas o el conflicto protagonizado por Creichel Pérez y John Paul Ruiz pusieron en evidencia una problemática que ya no se podía seguir ignorando.

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Según Mata, dentro de la institución no existía un criterio uniforme a la hora de aplicar el reglamento disciplinario, algo que terminó generando tensiones internas. “Este reglamento tiene que respetarse de principio a fin. No puede haber concesiones ni congraciarse un directivo con un jugador porque tenga afinidad con él”, remarcó.

Esa falta de consenso habría sido uno de los puntos de quiebre que empujaron a Pinto a dar un paso al costado. Pero no fue el único factor. También se mencionó el respaldo al proyecto deportivo encabezado en su momento por Óscar Ramírez.

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Pinto no vio un apoyo real a Machillo Ramírez

“Don Raúl tenía expectativas de conformar un cuerpo técnico que pudiera darle lo mejor a la Liga. Consideró que no se estaba dando ese apoyo”, explicó Mata, dejando entrever que existían diferencias profundas sobre el rumbo futbolístico del club.

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Todo esto se da en un momento especialmente sensible para Alajuelense, que no solo atraviesa una crisis deportiva, sino también institucional. La salida de Pinto aparece como un síntoma más de un vestuario y una dirigencia que no lograron alinearse en aspectos clave.

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Ahora, el foco se traslada a la próxima asamblea de socios, donde se definirá si habrá una reestructuración importante dentro de la junta directiva. Ese escenario podría reconfigurar completamente el mapa político del club.

Datos Claves

Raúl Pinto dejó la vicepresidencia de Liga Deportiva Alajuelense tras menos de un año.

dejó la vicepresidencia de tras menos de un año. Aquiles Mata reveló en Tigo Sports que el exjerarca no tenía apoyo directivo interno.

reveló en que el exjerarca no tenía apoyo directivo interno. Óscar Ramírez y su proyecto deportivo no recibieron el respaldo esperado por el exvicepresidente.

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