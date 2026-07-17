Qué pasa si Saprissa y Herediano empatan en la Recopa de Costa Rica 2026

Muchos se hacen la pregunta de qué pasará si el partido entre Saprissa y Herediano queda empatado en los 90 minutos.

Saprissa y Herediano se enfrentarán en una final a partido único, por lo que necesariamente deberá existir un campeón este viernes en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

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El reglamento de la Recopa contempla una definición directa si el encuentro termina igualado después de los 90 minutos.

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¿Hay tiempo extra en la Recopa de Costa Rica?

Si Saprissa y Herediano empatan durante el tiempo reglamentario, el título se resolverá mediante una tanda de penales, sin disputar dos tiempos suplementarios de 15 minutos.

Antes de empezar la definición, el árbitro sortea en qué arco se ejecutarán los penales. Luego, otro sorteo define qué equipo remata primero.

Cada uno tiene cinco lanzamientos iniciales, ejecutados de manera alternada por futbolistas diferentes. La tanda termina antes si uno consigue una ventaja imposible de alcanzar.

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Si siguen igualados después de los cinco penales, comienza la muerte súbita: cada equipo ejecuta una vez por ronda y la definición termina cuando uno convierte y el otro falla.

Todos los jugadores habilitados deben rematar antes de que alguno pueda repetir.

Saprissa ya ganó una Recopa por penales

El precedente más cercano corresponde a la edición de 2023, cuando Saprissa enfrentó a Cartaginés precisamente en el Fello Meza.

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El partido terminó 0-0 y los morados se impusieron 3-2 en la tanda, resultado con el que conquistaron su segunda Recopa si se incorpora el antecedente de 1963.

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Herediano también sabe lo que significa definir una final contra Saprissa desde los once metros. En la Supercopa de 2024, el encuentro terminó 1-1 y el Team ganó 5-4 por penales.

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¿Cuándo juegan Saprissa vs. Herediano?