Por primera vez, al mejor estilo de los deportes estadounidenses, los campeones del Mundial 2026 se llevarán un exclusivo anillo de oro y diamantes.

El ganador de la final entre Argentina y España no solamente levantará la Copa del Mundo y recibirá la tradicional medalla dorada. Por primera vez en la historia del torneo, la FIFA entregará anillos de campeón a los integrantes de la selección que conquiste el Mundial 2026.

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La iniciativa está inspirada en una de las costumbres más reconocibles del deporte estadounidense. Los campeones de competencias como la NBA, la NFL, la MLB y la NHL suelen recibir grandes anillos personalizados como recuerdo de sus títulos.

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En total se fabricarán solamente 2.026 unidades: 30 estarán reservadas para la selección campeona y las otras 1.996 se pondrán a la venta para aficionados y coleccionistas de todo el mundo.

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Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

El anillo fue diseñado especialmente para esta edición de la Copa del Mundo y tendrá elementos vinculados tanto con el torneo como con la selección vencedora.

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En uno de sus lados aparecerá representado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. La otra cara será personalizada después de la final para incorporar la identidad, los colores o el escudo del campeón entre Argentina y España.

Cada una de las piezas será:

Numerada individualmente.

Personalizada para la selección ganadora.

Fabricada a medida de su propietario.

Entregada con un certificado de autenticidad.

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La FIFA no difundió todavía una ficha técnica completa con el peso, el número de piedras ni la composición exacta. Las primeras imágenes muestran una pieza de grandes dimensiones, con terminaciones doradas y numerosas incrustaciones, siguiendo el estilo de los anillos entregados en las principales ligas de Estados Unidos.

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Cuánto cuesta el anillo del campeón del Mundial

La FIFA todavía no confirmó el precio oficial de los anillos que se pondrán a la venta. Tampoco informó cuánto costó fabricar las 30 piezas que recibirá la delegación campeona.

Algunos medios estiman que el valor podría alcanzar aproximadamente los 130.000 euros, tomando como referencia los materiales aparentes y el precio de los anillos más costosos de la NBA y la NFL. Sin embargo, esa cifra no fue confirmada por el organismo y debe considerarse solamente una estimación.

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La pieza tendría oro y diferentes piedras preciosas. No obstante, todavía se desconoce si se trata de oro de 14 o 18 quilates y si las incrustaciones son diamantes, rubíes, zafiros u otras gemas.

Su precio también podría aumentar con el paso del tiempo debido a su condición de primera edición y a la cantidad limitada de ejemplares.

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Cuántos anillos recibirá el campeón del Mundial 2026

La FIFA reservó 30 anillos para la selección que se consagre campeona. El organismo no especificó públicamente cómo se repartirán entre futbolistas, cuerpo técnico y otros integrantes de la delegación.

Inmediatamente después de la final, el capitán y el director técnico recibirán anillos provisionales durante la ceremonia de premiación. Las piezas definitivas serán confeccionadas y ajustadas posteriormente para entregarlas en otra fecha.

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Argentina o España estrenarán el anillo de campeón

La primera selección que recibirá los nuevos anillos saldrá de la final entre Argentina y España, programada para el domingo 19 de julio.

Argentina buscará defender el título conquistado en Qatar 2022, mientras que España intentará volver a levantar la Copa del Mundo después de su consagración en Sudáfrica 2010.

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Además del trofeo, las medallas y el premio económico de la FIFA, los integrantes del campeón se llevarán una pieza inédita que podría convertirse en uno de los objetos de colección más exclusivos de la historia de los Mundiales.

En sítesis

Argentina y España jugarán la final del Mundial el domingo 19 de julio.

jugarán la final del Mundial el domingo 19 de julio. La FIFA entregará anillos de campeón por primera vez en la historia del torneo.

entregará anillos de campeón por primera vez en la historia del torneo. Se fabricarán exactamente 2.026 anillos, destinando 30 piezas para la delegación ganadora.