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Mundial 2026

Cuánto dinero se lleva el ganador de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Además del bronce, el vencedor recibirá una recompensa económica de millones de dólares.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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¿Cuánto paga la FIFA al tercero?
© Getty Images¿Cuánto paga la FIFA al tercero?

Francia e Inglaterra no podrán levantar la Copa del Mundo, pero todavía tienen un premio importante en juego. Ambas selecciones se enfrentarán este sábado 18 de julio en Miami para definir quién completa el podio del Mundial 2026.

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Además de la medalla de bronce y del prestigio deportivo, el vencedor recibirá una recompensa económica superior a la que le corresponde al seleccionado que finalice en la cuarta posición.

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Cuánto dinero recibe el tercero del Mundial 2026

La selección que gane el partido entre Francia e Inglaterra y termine tercera en el Mundial 2026 recibirá 29 millones de dólares por parte de la FIFA.

El perdedor tampoco se irá con las manos vacías: el cuarto clasificado cobrará 27 millones de dólares. Por lo tanto, la diferencia económica que se pondrá en juego durante el encuentro será de 2 millones de dólares.

A esa cifra se suma el aporte de 2,5 millones de dólares que FIFA destinó a cada una de las 48 asociaciones participantes para cubrir gastos de preparación. Ese pago fue elevado en abril de 2026, cuando el organismo aumentó a 871 millones de dólares la distribución económica total del torneo.

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Cuánto dinero reparte FIFA según la posición final

La distribución establecida para las primeras posiciones del Mundial 2026 es la siguiente:

  • Campeón: 50 millones de dólares.
  • Subcampeón: 33 millones de dólares.
  • Tercer puesto: 29 millones de dólares.
  • Cuarto puesto: 27 millones de dólares.
  • Del quinto al octavo puesto: 19 millones de dólares.
  • Del noveno al decimosexto puesto: 15 millones de dólares.

El premio por finalizar tercero aumentó en dos millones con respecto a Qatar 2022, edición en la que Croacia obtuvo 27 millones de dólares después de vencer a Marruecos.

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Cuándo juegan Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado 18 de julio de 2026 en el Miami Stadium, denominación utilizada por FIFA para el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

El encuentro comenzará a las 5:00 p. m. de Miami, que corresponden a los siguientes horarios en Centroamérica:

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  • Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 3:00 p. m.
  • Panamá: 4:00 p. m.

Francia llegó a esta instancia luego de perder 2-0 contra España, mientras que Inglaterra quedó eliminada tras caer 2-1 ante Argentina.

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