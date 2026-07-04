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¿Qué les pasó a Julio Enciso y Omar Alderete? Las lesiones que preocupan a Gustavo Alfaro en Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

Paraguay sufrió dos golpes físicos antes de los 60 minutos ante Francia: Omar Alderete y Julio Enciso debieron ser reemplazados.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Dos bajas sensibles para Paraguay.
© Getty.Dos bajas sensibles para Paraguay.

Paraguay y Francia se están enfrentando este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en Filadelfia, en un cruce de máxima exigencia para el equipo de Gustavo Alfaro.

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La Albirroja sostenía el 0-0 ante una de las grandes candidatas del torneo, pero el esfuerzo físico empezó a pasar factura en un contexto muy duro: la ciudad del noreste estadounidense registraba cerca de 38 °C y una advertencia por calor extremo.

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Las lesiones que preocupan a Paraguay

El primer golpe lo recibió Omar Alderete, que no pudo continuar y fue reemplazado por José Canale antes de los 60 minutos. El cambio encendió las alarmas porque el defensor no llegaba al 100%: había sufrido un problema en la rodilla izquierda ante Australia, en la fase de grupos, y esa molestia ya lo había dejado fuera del once titular contra Alemania. En la previa del duelo con Francia, Gustavo Alfaro todavía evaluaba si podía utilizarlo desde el arranque o como alternativa.

Paraguay ya había tenido que recurrir a Canale en lugar del zafuero del Sunderland. Contra Alemania, el zaguero había sido titular por la baja del defensor de Getafe y terminó convertido en protagonista al marcar el penal decisivo de la clasificación.

Enciso no aguantó más y tuvo que pedir el cambio (Getty Images).

Enciso no aguantó más y tuvo que pedir el cambio (Getty Images).

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El segundo problema fue Julio Enciso, que tampoco dio más y debió salir antes de los 60 minutos. En su lugar ingresó Caballero, otro cambio obligado para Alfaro en una zona clave del equipo.

A diferencia de Alderete, Enciso no aparecía como duda inmediata para el partido, pero sí venía de superar una lesión en la previa del Mundial: a una semana del debut de Paraguay, había salido en camilla y entre lágrimas durante el amistoso ante Nicaragua por una aparente lesión en la pierna.

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Preocupación en la Albirroja

Enciso había logrado recuperarse y transformarse en una de las grandes figuras paraguayas del torneo, con peso directo en el ataque y un gol importante ante Alemania. Sin embargo, el desgaste acumulado, el ritmo del partido ante Francia y el calor extremo de Filadelfia terminaron golpeando a la Albirroja.

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A falta de un parte médico oficial, Paraguay queda pendiente de la evolución de dos piezas centrales para Alfaro: Alderete, clave en la línea defensiva, y Enciso, el futbolista más desequilibrante del ataque.

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