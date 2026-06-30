Mientras en Panamá piden a Gustavo Alfaro, Kylian Mbappé elogió a Paraguay previo al cruce por los 8vos de Mundial 2026

Mbappé destacó la Copa del Mundo que está haciendo Paraguay con Gustavo Alfaro al mando. El DT con el que sueñan en Panamá en caso de tener que reemplazar a Thomas Christiansen.

Este martes 30 de junio, los caminos de la Selección de Panamá y el Mundial 2026 volvieron a unirse de forma indirecta después de la eliminación. Sucede que su entrenador, Thomas Christiansen, terminó hoy su contrato con la FEPAPUT (Federación Panameña de Fútbol) y manifestó días atrás que iba a tomarse su tiempo para analizar la situación.

Publicidad

La incertidumbre por su renovación trajo a la discusión los nombres de algunos candidatos para sucederlo en caso de que el ex Barcelona decida continuar su carrera lejos del istmo. Y uno de ellos es el de Gustavo Alfaro, quien acaba de hacer historia con Paraguay al vencer por penales a Alemania (4-3) para avanzar a los octavos de final de la justa máxima tras igualar 1-1 en 120 minutos.

ver también La IA ya decidió y predijo si Paraguay dará otro batacazo ante Francia en octavos de final del Mundial 2026

El seleccionador de los guaraníes es del gusto de varios aficionados y periodistas panameños, anhelo que, a priori, no suena tan descabellado teniendo en cuenta el paso de Alfaro por el banquillo de Costa Rica entre 2023 y 2024. Sin embargo, las realidades salariales no son compatibles: “Lechuga” es uno de los técnicos mejor pagados de la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé elogia a la Paraguay de Alfaro

La aventura mundialista de Paraguay le depara un desafío sumamente complejo. El próximo sábado 4 de julio, deberá hacerle frente a Francia, campeona del mundo en 2018 y vigente subcampeona, que más temprano goleó 3-0 a Suecia con el tanto de Bradley Barcola y un doblete de Kylian Mbappé.

Después del triunfo, el astro galo habló con la prensa sobre el cruce que se viene y tuvo palabras elogiosas para con los dirigidos por Alfaro: “Empezaremos a pensar en Paraguay. Ellos mostraron que son un equipo que hay que tomar en serio, vencieron a Alemania. Así que no hay juego fácil en la Copa del Mundo. Iremos allí para intentar ganar”.

Publicidad

Mbappé fue la gran figura de Francia en la contundente victoria ante los suecos. (Foto: Getty)

Mbappé, además de subir a la cima de la tabla de máximos artilleros del certamen junto a Lionel Messi, con seis conquistas, se convirtió en el futbolista con más goles en rondas eliminatorias de los Mundiales con apenas 27 años, superando a Ronaldo Nazário y Leônidas.