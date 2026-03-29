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Alarma para Tuchel: el problema que no puede evitar y pondría en “riesgo” a Inglaterra contra Panamá en el Mundial 2026

Tuchel tendría un contratiempo fuerte para el partido ante Panamá por el Mundial 2026. Descubre de qué se trata.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Alarma para Tuchel: el problema que no puede evitar y pondría en "riesgo" a Inglaterra contra Panamá en el Mundial 2026
© GettyAlarma para Tuchel: el problema que no puede evitar y pondría en "riesgo" a Inglaterra contra Panamá en el Mundial 2026

Panamá e Inglaterra ya tienen marcado en el calendario su cruce del 27 de junio en la tercera jornada del Grupo L del Mundial 2026, una zona que también comparten Ghana y Croacia.

Sin embargo, no todo es tranquilidad para el conjunto inglés. En la preparación rumbo a la Copa del Mundo, Thomas Tuchel tendrá sobre la mesa un contratiempo que pondría en riesgo a los ingleses contra la Panamá de Thomas Christiansen.

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¿Cuál es el problema que estaría presente en el Inglaterra-Panamá?

Uno de los factores que podría complicarle el panorama a Inglaterra frente a Panamá en el Mundial 2026 sería el intenso calor, una condición climática a la que los futbolistas europeos no suelen estar tan acostumbrados.

En un torneo que ya genera preocupación por las altas temperaturas previstas en varias sedes de Estados Unidos, México y Canadá, ese desgaste físico podría convertirse en un elemento a favor para selecciones más adaptadas a ese tipo de ambiente, como la panameña.

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Desde Infobae también advirtieron sobre este escenario al señalarlo como “Calor, un riesgo para los futbolistas, en referencia a las altas temperaturas que podrían marcar el Mundial 2026.

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Podría haber un intenso calor en el Mundial 2026

El antecedente más cercano de un torneo condicionado por el clima fue Estados Unidos 1994, una edición que quedó en el recuerdo como la más sofocante de la historia por el calor extremo que soportaron los jugadores.

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En ese contexto, el posible impacto de El Niño añade un elemento más de incertidumbre para el Mundial 2026, ya que este fenómeno puede alterar las condiciones climáticas en Norteamérica y elevar aún más las exigencias físicas del torneo.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

Panamá comenzará su participación en el Mundial 2026 el 17 de junio, día en que se medirá a Ghana en su primer partido del torneo.

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Datos claves

  • El principal problema para Inglaterra ante Panamá sería el intenso calor, una condición a la que los futbolistas europeos no suelen estar tan acostumbrados.
  • El Mundial 2026 ya genera preocupación por las altas temperaturas en varias sedes de Estados Unidos, México y Canadá, al punto de ser señalado como “Calor, un riesgo para los futbolistas”.
  • El antecedente más fuerte es Estados Unidos 1994, recordado como el Mundial más sofocante, y además El Niño podría agravar aún más las condiciones climáticas en Norteamérica.

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