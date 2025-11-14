Yustin Arboleda señala el verdadero problema por el que Honduras perdió el pase al Mundial 2026 y la advertencia a Costa Rica

Yustin Arboleda fue de los pocos jugadores de la selección de Honduras que se paró en la zona mixta para hablar con la prensa luego de la derrota 2-0 ante Nicaragua.

El experimentado jugador de la Bicolor señaló el problema que tuvo el equipo para no poder entrar directo a la Copa del Mundo el jueves por la noche.

Arboleda asegura que el triunfalismo previo al juego ante Nicaragua los consumió, antes de jugar ya se sentían ganadores y eso afectó.

¿Qué dijo Yustin Arboleda sobre la derrota de Honduras?

“No sé si le tenemos miedo al éxito, cada partido o cada día te demuestra que cada encuentro hay que jugarlo. A veces nosotros pecamos de triunfalistas sin antes haber jugado los cotejos, pensamos que iba a ser fácil hoy y creo que hace parte de esto. Es difícil digerir esta situación, hay que levantarse y retomar el camino”.

¿Se puede ganar en Costa Rica?: “Sí, por qué no. Este equipo ha hecho cosas importantes, al principio de la Eliminatoria nadie daba un peso por nosotros, solo nuestra familia. Cuando vienen estos momentos te das cuenta quiénes están a tu lado, porque en los buenos todos se montan”.

Arboleda ha advertido a La Sele de que se puede ir a ganar a San José, eso sí, ambos pueden quedar eliminados de la Copa del Mundo, ya que hasta ir al repechaje está complicado.

El partido se jugará el martes 18 de noviembre a las 8:00 de la noche y definirá mucho para ambas selecciones. Honduras busca su cuarto Mundial, Costa Rica el séptimo.

