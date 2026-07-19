Quién es Burna Boy, el artista africano que cantará en el show de la final del Mundial 2026

Burna Boy será uno de los invitados para el show musical del medio tiempo de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.

Burna Boy será uno de los protagonistas del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. El artista nigeriano compartirá escenario con Shakira para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, durante el partido entre Argentina y España.

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Considerado una de las figuras más importantes de la música africana contemporánea, Burna Boy ganó un premio Grammy y llevó el afrobeats y la denominada afro-fusión a algunos de los principales escenarios del mundo.

Quién es Burna Boy, el cantante que estuvo con Shakira

Su nombre verdadero es Damini Ebunoluwa Ogulu. Nació el 2 de julio de 1991 en Port Harcourt, Nigeria, por lo que tiene 35 años.

Es cantante, compositor y productor. Aunque suele ser presentado como una figura del afrobeats, él define su estilo como afro-fusión, una mezcla que incorpora ritmos africanos, reggae, dancehall, hip-hop, R&B y pop.

ver también Cuánto dura el show de medio tiempo de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Cómo comenzó su carrera

Burna Boy empezó a ganar reconocimiento en Nigeria con “Like to Party”, canción publicada en 2012 e incluida posteriormente en su primer álbum, L.I.F.E.

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Su proyección internacional aumentó con canciones como:

“Ye”.

“On the Low”.

“Anybody”.

“Last Last”.

“City Boys”.

“For Everybody”.

Álbumes como African Giant, Twice as Tall, Love, Damini, I Told Them… y No Sign of Weakness terminaron de instalarlo como una figura global.

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Qué premio Grammy ganó Burna Boy

Burna Boy obtuvo su primer Grammy en 2021.

Su disco Twice as Tall fue elegido Mejor álbum de música global durante la edición número 63 de los premios. La obra se impuso frente a los trabajos de Antibalas, Bebel Gilberto, Anoushka Shankar y Tinariwen.

También recibió numerosas nominaciones posteriores y en 2024 se convirtió en uno de los primeros grandes exponentes del afrobeats en actuar durante la ceremonia principal de los Grammy.

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NEW YORK, NEW YORK – MAY 05: Burna Boy attends the 2025 Met Gala Celebrating “Superfine: Tailoring Black Style” at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Savion Washington/Getty Images)

Los récords internacionales de Burna Boy

El crecimiento del cantante nigeriano también se refleja en la dimensión de sus conciertos.

Burna Boy fue presentado como el primer artista africano en agotar las entradas de un estadio en Estados Unidos y el primero en encabezar un espectáculo en un estadio del Reino Unido. En 2025 también se convirtió en el primer africano en llenar el Stade de France, en París.

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Esos registros explican por qué fue elegido para participar en un evento de alcance mundial junto a artistas como Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

Qué canción cantará Burna Boy en la final del Mundial

Burna Boy acompañará a Shakira en “Dai Dai”.

La canción mezcla elementos del pop latino y el afrobeats y contiene referencias a diferentes países participantes del Mundial. Fue presentada como el tema oficial de la competencia y representa la primera colaboración musical entre ambos artistas.

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La organización anuncia oficialmente su actuación como “Shakira + Burna Boy”.

Burna Boy y la expansión mundial del afrobeats

La presencia de Burna Boy en la final también representa el crecimiento internacional de la música africana.

ver también Quiénes cantan en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: lista completa de artistas

El artista forma parte de una generación que ayudó a transformar el afrobeats en un fenómeno global, junto con músicos como Wizkid, Davido, Tems y Rema. Su estilo, sin embargo, no se limita a un único género: combina sonidos nigerianos con influencias caribeñas y estadounidenses.

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En la final del Mundial 2026, tendrá uno de los espacios de mayor exposición de su carrera al cantar durante el partido entre Argentina y España