¿Quién es el árbitro VAR de Argentina vs. España en la final del Mundial 2026?

Ya fue asignado para llevar uno de los partidos más importantes de su vida mediante el VAR. Argentina y España ya lo saben.

El alemán Bastian Dankert será el árbitro VAR de la final entre Argentina y España por el Mundial 2026. Desde la sala de video, estará encargado de revisar las principales acciones del partido y de asistir al juez esloveno Slavko Vinčić ante posibles errores claros y manifiestos.

Publicidad

Dankert tiene 46 años y es uno de los especialistas en videoarbitraje con mayor experiencia internacional. La definición del domingo será su duodécima participación en este Mundial: trabajó seis veces como VAR principal y otras seis como árbitro de soporte.

ver también Tormentas, humo y entrenamiento cancelado en Nueva Jersey: ¿se puede suspender la final Argentina vs. España del Mundial 2026?

Quién es Bastian Dankert, árbitro VAR de la final del Mundial 2026

Bastian Dankert nació el 9 de junio de 1980 en Schwerin, Alemania Oriental, y está radicado en Rostock. Además de su carrera arbitral, es licenciado en Ciencias del Deporte y trabaja dentro de la estructura de la Federación de Fútbol de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Comenzó a arbitrar encuentros de la Bundesliga en 2012 y fue incorporado a la lista internacional de la FIFA en 2014. Desde 2025 dejó de integrar el listado de árbitros principales internacionales, pero continuó dedicado a su función como árbitro de video.

Aunque durante años dirigió partidos dentro del campo, se convirtió en una referencia mundial del VAR y fue seleccionado para trabajar en algunos de los torneos más importantes de selecciones y clubes.

Publicidad

En qué Mundiales trabajó Bastian Dankert

La final de 2026 será parte de su tercera Copa del Mundo consecutiva como árbitro de video.

Dankert integró el equipo de VAR en:

Mundial de Rusia 2018 , el primero de la historia que utilizó oficialmente el sistema.

, el primero de la historia que utilizó oficialmente el sistema. Mundial de Qatar 2022 .

. Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 .

. Mundial Femenino de Francia 2019 .

. Mundial de Clubes 2025.

Las otras grandes finales en las que fue VAR

La experiencia de Dankert no se limita a los Mundiales. También estuvo a cargo del videoarbitraje en encuentros decisivos de la UEFA y la FIFA.

Publicidad

Entre sus principales designaciones aparecen:

Final de la Eurocopa 2020: Italia vs. Inglaterra.

Italia vs. Inglaterra. Final del Mundial de Clubes 2025: Chelsea vs. Paris Saint-Germain.

Chelsea vs. Paris Saint-Germain. Finales de la Europa League de 2023 y 2025 .

. Semifinal de la Eurocopa 2024: Países Bajos vs. Inglaterra.

Países Bajos vs. Inglaterra. Final de la Copa de Alemania 2024, en ese caso como árbitro principal.

En la Eurocopa 2020 fue el árbitro de video con más participaciones, con 13 partidos durante el torneo.

Publicidad

Desde dónde trabaja el VAR de la final

Dankert no estará ubicado al costado del campo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Los árbitros de video del Mundial 2026 trabajan desde el Centro Internacional de Transmisiones de Dallas, donde fue instalada la sala central de operaciones del VAR.

Desde allí tendrá acceso a todas las cámaras de la transmisión, la tecnología de línea de gol, los datos del balón conectado y el sistema semiautomático para detectar posiciones adelantadas. Podrá comunicarse directamente con Vinčić mediante el sistema de audio del equipo arbitral.

Publicidad

Quiénes acompañarán a Dankert en el VAR

El alemán encabezará un equipo internacional dentro de la cabina:

VAR: Bastian Dankert, de Alemania.

Bastian Dankert, de Alemania. AVAR: Nicolás Gallo, de Colombia.

Nicolás Gallo, de Colombia. Soporte VAR: Khamis Al Marri, de Qatar.

Khamis Al Marri, de Qatar. VAR suplente: Tatiana Guzmán, de Nicaragua.

Tatiana Guzmán, de Nicaragua. Asistente del VAR suplente: Guillermo Pacheco, de México.

El equipo de video respaldará al árbitro principal Slavko Vinčić y a los asistentes eslovenos Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič.

Publicidad

La presencia de Tatiana Guzmán también representa a Centroamérica en el equipo arbitral de la final. La nicaragüense fue una de las 30 especialistas en video seleccionadas por FIFA para el Mundial.

ver también Dónde ver EN VIVO Argentina vs. España por la final del Mundial 2026: hora, TV y streaming en Centroamérica

En qué jugadas puede intervenir el VAR

Dankert y su equipo revisarán automáticamente las acciones vinculadas con:

Goles y posibles infracciones previas.

Penales cobrados o no sancionados.

Tarjetas rojas directas.

Confusión de identidad al amonestar o expulsar.

Posiciones adelantadas dentro de jugadas de gol.

Segundas tarjetas amarillas, incorporadas al protocolo de revisión aplicado en el Mundial 2026.

Publicidad

El VAR solamente puede recomendar una revisión cuando detecta un posible error claro o una acción grave que el árbitro no observó. La decisión definitiva continúa perteneciendo a Vinčić, quien puede aceptar la información objetiva o revisar personalmente la jugada en el monitor ubicado junto al campo.

El equipo arbitral de Argentina vs. España

La final contará con el siguiente equipo:

Árbitro principal: Slavko Vinčić, de Eslovenia.

Slavko Vinčić, de Eslovenia. Asistente 1: Tomaž Klančnik, de Eslovenia.

Tomaž Klančnik, de Eslovenia. Asistente 2: Andraž Kovačič, de Eslovenia.

Andraž Kovačič, de Eslovenia. Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh, de Jordania.

Adham Makhadmeh, de Jordania. Asistente suplente: Mohammad Al-Kalaf, de Jordania.

Mohammad Al-Kalaf, de Jordania. VAR: Bastian Dankert, de Alemania.

Bastian Dankert, de Alemania. AVAR: Nicolás Gallo, de Colombia.

Nicolás Gallo, de Colombia. Soporte VAR: Khamis Al Marri, de Qatar.

Khamis Al Marri, de Qatar. VAR suplente: Tatiana Guzmán, de Nicaragua.

Tatiana Guzmán, de Nicaragua. Asistente del VAR suplente: Guillermo Pacheco, de México.

Publicidad

Dankert ya fue el VAR de la final del Mundial de Clubes 2025 disputada en el mismo estadio. Un año más tarde, regresará a la principal definición del fútbol internacional, esta vez como responsable del videoarbitraje de Argentina vs. España.