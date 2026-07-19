¿Juega De Paul? Las alineaciones confirmadas de Argentina vs. España para la final del Mundial 2026

A horas de la final en Nueva Jersey, los entrenadores ya tienen todo listo para buscar el título de la Copa del Mundo 2026.

Este domingo 19 de julio, Argentina y España se miden por la final del Mundial 2026. La Albiceleste buscará su cuarto título (el segundo consecutivo), mientras que la Roja luchará por su segunda Copa del Mundo. A falta de la confirmación oficial, las alineaciones ya están prácticamente definidas.

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Luis De La Fuente es el que más decidido está con respecto al once titular de España. El combinado europeo no tiene dudas y saldrá al terreno de juego con los mismos jugadores que derrotaron a Francia por 2-0 en la semifinal.

La incertidumbre se genera en el lado de Argentina. Lionel Scaloni podría presentar dos modificaciones con respecto al equipo que saltó desde el inicio contra Inglaterra el pasado miércoles. Tanto en el lateral derecho como en el mediocampo se esperan cambios.

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Según la información del periodista argentino Gastón Edul, Gonzalo Montiel, Nicolás González y Rodrigo De Paul serán titulares este domingo en el partido cúlmine. El defensor ingresará en el lugar de Nahuel Molina, mientras que el del Inter Miami entrará por Paredes. González irá por Simeone.

Las alineaciones confirmadas de Argentina vs. España para la final

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Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzábal. DT: Luis De La Fuente.