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“Nos costó el campeonato”: Roberto Artavia señala a Fuerza Pública como responsable del fracaso de Saprissa

Roberto Artavia sorprendió a Saprissa al señalar a un operativo policial como el responsable de dos sanciones que dejaron golpeado al equipo.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Artavia apuntó contra la Fuerza Pública de Costa Rica.
© José Cordero / Diez.Artavia apuntó contra la Fuerza Pública de Costa Rica.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, volvió sobre uno de los episodios más polémicos del campeonato anterior y apuntó directamente contra la Fuerza Pública.

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El empresario de 67 años aseguró que los disturbios registrados durante la visita a Puntarenas por la fase regular del Clausura 2026 desencadenaron una serie de consecuencias que terminaron perjudicando al equipo en la lucha por el título.

Los incidentes que derivaron en las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar (Teletica).

Los incidentes que derivaron en las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar (Teletica).

El incidente ocurrió el 27 de abril, durante el partido disputado en el estadio Lito Pérez. En medio de los problemas en la gradería visitante, Mariano Torres y Fidel Escobar protagonizaron un cruce con el comisario del encuentro, quien estaba documentando lo sucedido. Ambos fueron expulsados y posteriormente recibieron una suspensión de tres partidos.

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Artavia responsabiliza a Fuerza Pública

Para Artavia, todo lo que ocurrió después nació de una intervención policial equivocada. “Tuvimos un incidente en el estadio de Puntarenas que casi nos cuesta, bueno, que posiblemente nos costó el campeonato porque nos dejó con jugadores por fuera y toda la situación que se creó, que fue totalmente creada por la Fuerza Pública”, afirmó en declaraciones para La Nación.

Roberto Artavia, presidente del Saprissa.

Roberto Artavia disparó con la Fuerza Pública por su accionar en la Olla Mágica (Saprissa).

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El dirigente también defendió el accionar de la Ultra Morada y sostuvo que la barra intentaba resguardar a quienes no estaban involucrados en el conflicto. “La Ultra lo que estaba haciendo era protegiendo de un conflicto entre dos personas a las mujeres y los niños que estaban ahí, pero la Policía llegó y se fue directo contra la Ultra, no contra los que estaban peleando”, agregó.

Fuerza Pública dio una versión muy diferente

La versión de Fuerza Pública fue distinta. Las autoridades señalaron que ingresaron al sector después de recibir una alerta por un supuesto intento de robo de una cadena y que, al intervenir, encontraron aficionados alterados que habrían agredido a varios oficiales. El operativo terminó con tres personas detenidas y remitidas a la Fiscalía.

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Por su parte, la Ultra Morada también rechazó el relato policial y aseguró que la situación ya estaba controlada antes de la llegada de los uniformados. Además, negó que el incidente estuviera relacionado con un intento de robo y aseguró que la intervención policial fue “agresiva” y se realizó sin tomar en consideración la presencia de mujeres y niños en el sector.

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