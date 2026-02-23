Es tendencia:
LAFC vs. Real España: a qué hora y cómo ver la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026

Los dirigidos por Jeaustin Campos juegan la vuelta en la Concachampions 2026 tras haber caído 1-6 en el Morazán.

Los Ángeles FC tienen un pie y medio en la siguiente ronda de la Concachampions.
Después de la ida, esta serie de la primera ronda de la Concachampions 2026 quedó con un rótulo difícil de esconder: LAFC ganó 6-1 en San Pedro Sula y dejó a Real España contra las cuerdas.

Para la Máquina, la vuelta en Los Ángeles es una de esas noches que se juegan con el orgullo por delante: no hay margen, no hay cálculo fino, y el único camino posible es intentar lo imposible. Del otro lado, LAFC llega con confianza total tras una actuación donde Denis Bouanga firmó hat-trick y Heung-Min Son fue protagonista absoluto.

¿Cuándo juegan LAFC vs. Real España?

La vuelta se juega el martes 24 de febrero de 2026 en BMO Stadium (Los Ángeles) a las 9:00 pm de Centroamérica

¿Cómo ver EN VIVO LAFC vs. Real España?

El partido se podrá ver por ESPN y Disney+.

Cómo llega Real España

El golpe en la ida fue durísimo: recibió seis goles y ahora está obligado a jugar una vuelta perfecta… y aun así depender de que LAFC no tenga su noche.

En clave FCA, la lectura es simple: Real España necesita un partido largo, ordenado y sin errores. Pero con la serie tan inclinada, también va a tener que arriesgar, y ese mix (salir a buscar + no conceder) es la parte más compleja del guion.

Cómo llega LAFC

LAFC llega en modo aplanadora tras el 6-1: además del hat-trick de Bouanga, el equipo mostró pegada y dinámica ofensiva con Son como figura decisiva.

Con esa ventaja, el plan es casi “de manual”: controlar emociones, no regalar transiciones y administrar la serie sin meterse solo en problemas.

Qué necesita Real España para dar el batacazo y eliminar al LAFC

Con el global 6-1 en contra, Real España necesita una remontada histórica. Acá van los escenarios claros:

  • Si Real España gana por 6 goles o más, clasifica (porque daría vuelta el global).
    • Ejemplo: 0-6 → global 6-7 (pasa Real España).
  • Si Real España gana 6-1, la serie queda empatada 7-7 y también se igualan los goles de visitante (LAFC hizo 6 en Honduras; Real España haría 6 en Los Ángeles). En ese caso habría tiempo extra y, si sigue igual, penales.
  • Si Real España gana por 5 goles (por ejemplo 0-5), el global quedaría 6-6, pero LAFC avanzaría por goles de visitante, porque ya hizo 6 en la ida y Real España tendría 5.

En resumen FCA: Real España necesita una noche perfecta y que LAFC no tenga respuesta. Si el partido se “abre”, LAFC tiene armas para convertir la vuelta en un trámite.

Qué viene en octavos de final para el ganador

Si LAFC avanza, se cruzará en octavos de final con LD Alajuelense (Costa Rica).

