Para no repetir lo de Reinaldo Rueda: las claves que exige Francis Hernández al nuevo DT de Honduras

Durante las últimas horas se dio a conocer que la Selección de Honduras tendría un acuerdo verbal con el entrenador español Pablo Amo, a quien Francis Hernández ya le habría hecho varias exigencias para tomar el cargo.

De acuerdo al último reporte del periodista Marco Banegas del programa Sin Anestesia, Pablo Amo ya conoció las exigencias hechas por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

“Lo primero que el señor Francis Hernández les pide a los candidatos es permanencia absoluta en el país a menos que sea una emergencia y que esté fuera del país. Lo segundo es la responsabilidad que va a tener con la selecciones menores, en este caso que es Pablo Amo que está cerca de llegar, tomaría decisiones en selecciones menores junto a Francis Hernández”, reveló Banegas.

Lo anterior trae el recuerdo de los errores cometidos con Reinaldo Rueda quien en diversas ocasiones viajó a Colombia y dejó de trabajar en territorio hondureño.

Pablo Amo fue asistente técnico de Luis de la Fuente. Foto: RFEF.

A lo anterior le sumó que, cuando no hayan fechas FIFA, se realizarán microciclo con jugadores locales con el objetivo de alcanzar la idea de juego que traiga el entrenador europeo.

“Lo tercero que tocaron es que cuando no haya fecha FIFA se va a trabajar con futbolistas locales una vez al mes, eso se va a calendarizar con la Liga Nacional para trabajar con los jugadores que Pablo Amo considere necesario. Lo último es el rejuvenecimiento de la selección nacional. Al menos el 65 por ciento serían futbolistas jóvenes en las convocatorias”, cerró.

¿Cuándo sería presentado?

El comunicador también reveló quePablo Amo tendrá una reunión virtual con Francis Hernández y a partir de ahí, si todo sale bien, el entrenador será oficializado el viernes 27 de febrero.

Amo llegaría a la Selección de Honduras luego que el puesto le fuera ofrecido a Jesús Casas, Santi Denia y también a los portugueses Pedro Caixinha, Rui Jorge y Renato Paiva.