Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Muma” Fernández rompe el silencio y responde a las acusaciones que recibe de amaño de partidos en Honduras

El jugador de Choloma ha salido a responder a las acusaciones que se le hacen sobre amaño de partidos en Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
"Muma" Fernández ha tenido que salir a aclarar la situación que se le acusa.
"Muma" Fernández ha tenido que salir a aclarar la situación que se le acusa.

Choloma perdió 1-2 ante el Génesis Policía en la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, pero sigue pensando en la permanencia en la primera división.

Aunque el partido se perdió, la esperanza de salvarse sigue intacta. Sin embargo, uno de sus jugadores, Carlos “Muma” Fernández, fue acusado de amaño de partidos en redes sociales y por ciertos comunicadores, lo que lo llevó a querer aclarar la situación.

Mientras Honduras espera el debut de José Francisco Molina ante Perú, esta decisión tomaron Olimpia y Motagua

ver también

Mientras Honduras espera el debut de José Francisco Molina ante Perú, esta decisión tomaron Olimpia y Motagua

Todo esto ocurrió luego de que “Muma” fuera expulsado por una agresión al jugador del Génesis, Edwin Maldonado. “Muma” se acercó a Fútbol Centroamérica para contar su versión de los hechos y responder a las acusaciones en su contra.

“Muma” Fernández responde a las acusaciones de amaño de partidos

“Me encuentro molesto y triste por la situación que está viviendo el equipo. También estoy frustrado por lo que se está diciendo en redes sociales, porque da pena que quieran manchar mi nombre por cosas que ocurren en la cancha. Tuve la mala fortuna de que las dos expulsiones que he tenido en la liga fueron por jugadas similares, pero quiero dejar claro que no me presto para ese tipo de cosas (amaños). Incluso hablé con el jugador de Choloma para pedirle disculpas. Es feo que se hable de amaños de partidos, porque yo jamás me prestaría para algo así”.

¿Qué respuesta le dio Edwin Maldonado por lo ocurrido?: “Creo que lo costuraron y me dijo que estuviera tranquilo, que no pasaba nada.”

Así quedó el rostro de Edwin Maldonado tras la jugada con “Muma” Fernández en la derrota 1-2 de Choloma. Foto: Cortesía

Así quedó el rostro de Edwin Maldonado tras la jugada con “Muma” Fernández en la derrota 1-2 de Choloma. Foto: Cortesía

Publicidad

¿Por qué lo acusan de amaño de partidos?: “Lamentablemente, en nuestra liga se habla mucho de esos temas. Cualquier jugador que haga algo extraño, un autogol o una jugada similar, es lo primero que se sospecha. La verdad es que fue un partido caliente, yo entré frustrado porque íbamos perdiendo y comencé a forcejear. Fue una jugada de partido, pero de repente solté una manotada sin pensar que lo iba a lastimar. Le di con el codo en la ceja.”

Usted rechaza las acusaciones de amaño de partidos: “Sí, la verdad es que sí. La gente que me conoce sabe qué tipo de persona soy y que no tengo necesidad de hacer eso. Soy muy profesional, pero como te digo, se ha dicho mucho sobre esa jugada.”

Publicidad
Mientras Dereck Moncada está convocado con Honduras, surge la noticia que lo pone en alto en Colombia

ver también

Mientras Dereck Moncada está convocado con Honduras, surge la noticia que lo pone en alto en Colombia

Lo que se le acusa a “Muma” Fernández es que, contra el mismo rival (Génesis) y casi al mismo minuto, fue expulsado por un codazo, algo que él mismo asegura que es pura coincidencia.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Joya de la Sele da el saltó a un gran de Brasil
Liga Deportiva Alajuelense

Joya de la Sele da el saltó a un gran de Brasil

El Bolillo Gómez recibe la noticia que tanto esperaba de El Salvador previo a enfrentar a República Dominicana
El Salvador

El Bolillo Gómez recibe la noticia que tanto esperaba de El Salvador previo a enfrentar a República Dominicana

Edgar Medrano, con un pie fuera de FAS: el archirrival que ofertó para robárselo
El Salvador

Edgar Medrano, con un pie fuera de FAS: el archirrival que ofertó para robárselo

Thomas Christiansen sorprendería con la alineación de Panamá para enfrentar a Sudáfrica
Mundial 2026

Thomas Christiansen sorprendería con la alineación de Panamá para enfrentar a Sudáfrica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo