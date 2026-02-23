“Grandes carencias”: Eduardo Espinel envía mensaje a Dereck Moncada y deja recado al fútbol de Honduras

Eduardo Espinel fue consultado sobre el gran momento que atraviesa Dereck Moncada en el fútbol sudamericano y con tan solo 18 años ya está demostrando su capacidad dentro del terreno de juego.

El DT uruguayo no escondió su deseo de que en Honduras surgieran consecutivamente jugadores como Moncada, al que aseguró aún le falta mucho por mostrar en Colombia.

“Todos desearíamos que salieran jugadores como Dereck, siempre lo dije. No me sorprende lo de Dereck, todavía no tiene techo, está en crecimiento, pero algo tiene el fútbol hondureño que no salen seguido esos jugadores. Debe haber algo más profundo por analizar”, dijo Espinel en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo ante Motagua.

¿Por qué no surgen más como Dereck?

En la opinión de Eduardo Espinel, una de las razones por las que no surgen más futbolistas como Dereck Moncada en Honduras es la falta de formación en inferiores.

El uruguayo consideró que esa formación podría generar que los jugadores lleguen con buenas aptitudes físicas, técnicas y tácticas para cuando asciendan al primer equipo.

“Pero creo que es la falta de oportunidad en cuanto a la formación de jugadores en categorías menores, no hay una formación adecuada para que lleguen con toda la gama de instrumentos físicos, técnicos y tácticos para cuando lleguen a primera, por ahí es una de las grandes carencias en el fútbol hondureño”, dijo.

Entre tanto, Dereck Moncada es la sensación al sumar cinco anotaciones en siete partidos y su precio en el mercado de fichajes sigue en aumento y actualmente se encuentra en 400 mil euros.