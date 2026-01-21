Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Tiene ofertas del extranjero, pero el Marathón quiere ficharlo para tener sustituto del “Chelito” Martínez

El cuadro verdolaga estaría cerca de cerrar su cuarto fichaje de cara al torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Francisco Martínez tiene contrato hasta junio de 2026 y Marathón ya le busca sustituto.
Francisco Martínez tiene contrato hasta junio de 2026 y Marathón ya le busca sustituto.

El Marathón de Pablo Lavallén se sigue armando de cara al Torneo Clausura de Liga Nacional y está en busca de Héctor Castellanos, exjugador de Motagua, con paso por Olancho y también por Génesis.

“La Perrita” Castellanos habría iniciado las negociaciones con el cuadro verdolaga, pese a tener opciones de la USL en Estados Unidos, según adelanta el periodista Álvaro de la Rocha.

Olimpia se metió en el medio: tenía todo listo para ser fichaje estelar de Motagua, pero una insólita pregunta destruyó su contrato

ver también

Olimpia se metió en el medio: tenía todo listo para ser fichaje estelar de Motagua, pero una insólita pregunta destruyó su contrato

“Marathón ha mostrado interés en el volante de contención, Héctor Castellanos.‘Perrita’ es una opción real para reforzar y ser una opción de experiencia en el mediocampo del cuadro ‘Verdolaga’.Tiene 32 años. También tiene acercamientos de equipos de USL”, dijo de la Rocha.

Castellanos se uniría a la competencia en el centro de la cancha con Francisco Martínez, cuyo contrato culmina en junio del presente año; lo que ha provocado el interés de Olimpia y Motagua para fichar al “Chelito”.

Primero Lamine Yamal y ahora Keyrol Figueroa: el objetivo de Francis Hernández en Honduras que puede cambiarlo todo en la Selección

ver también

Primero Lamine Yamal y ahora Keyrol Figueroa: el objetivo de Francis Hernández en Honduras que puede cambiarlo todo en la Selección

Los fichajes de Marathón

De momento, Marathón ya anunció la llegada de Bryan Moya, Carlos Pérez y Maylor Núñez; así como la renovación del defensor central Henry Figueroa.

Publicidad

En cuanto a las salidas, el club sampedrano únicamente hizo oficial la salida del lateral panameño Iván Anderson.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Marathón acaba con las ilusiones de Motagua y le ‘arrebata’ fichaje que planeaba para el Clausura 2026
Honduras

Marathón acaba con las ilusiones de Motagua y le ‘arrebata’ fichaje que planeaba para el Clausura 2026

Mientras Jonathan Rougier regresa a Honduras, Romell Quioto confirma su nuevo equipo: “Está definido”
Honduras

Mientras Jonathan Rougier regresa a Honduras, Romell Quioto confirma su nuevo equipo: “Está definido”

Marathón ficha al jugador que Jeaustin Campos echó de Real España
Honduras

Marathón ficha al jugador que Jeaustin Campos echó de Real España

“Yo les escribí”, se fue de Olimpia y ahora le pide una oportunidad a Eduardo Espinel para retirarse en el club
Honduras

“Yo les escribí”, se fue de Olimpia y ahora le pide una oportunidad a Eduardo Espinel para retirarse en el club

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo