Tiene ofertas del extranjero, pero el Marathón quiere ficharlo para tener sustituto del “Chelito” Martínez

El Marathón de Pablo Lavallén se sigue armando de cara al Torneo Clausura de Liga Nacional y está en busca de Héctor Castellanos, exjugador de Motagua, con paso por Olancho y también por Génesis.

“La Perrita” Castellanos habría iniciado las negociaciones con el cuadro verdolaga, pese a tener opciones de la USL en Estados Unidos, según adelanta el periodista Álvaro de la Rocha.

ver también Olimpia se metió en el medio: tenía todo listo para ser fichaje estelar de Motagua, pero una insólita pregunta destruyó su contrato

“Marathón ha mostrado interés en el volante de contención, Héctor Castellanos.‘Perrita’ es una opción real para reforzar y ser una opción de experiencia en el mediocampo del cuadro ‘Verdolaga’.Tiene 32 años. También tiene acercamientos de equipos de USL”, dijo de la Rocha.

Castellanos se uniría a la competencia en el centro de la cancha con Francisco Martínez, cuyo contrato culmina en junio del presente año; lo que ha provocado el interés de Olimpia y Motagua para fichar al “Chelito”.

ver también Primero Lamine Yamal y ahora Keyrol Figueroa: el objetivo de Francis Hernández en Honduras que puede cambiarlo todo en la Selección

Los fichajes de Marathón

De momento, Marathón ya anunció la llegada de Bryan Moya, Carlos Pérez y Maylor Núñez; así como la renovación del defensor central Henry Figueroa.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a las salidas, el club sampedrano únicamente hizo oficial la salida del lateral panameño Iván Anderson.