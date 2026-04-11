El movimiento que Olimpia ya tiene confirmado y que se presentará tras el Mundial 2026

Olimpia ya confirmó su primer movimiento de cara al próximo torneo en Honduras. El club hondureño hará un anuncio inédito una vez finalice el Mundial de 2026, según conoció Fútbol Centroamérica.

Se trata del álbum Panini, cuya portada ya fue presentada en un evento de marketing que realizó el club. Esta noticia marcará un nuevo hecho histórico del cuadro Merengue con una nueva pieza de colección.

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Aunque el lanzamiento será después de la Copa del Mundo a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, se espera que el Panini sea en conmemoración de los 114 años de historia que cumplirá el club el próximo 12 de junio.

El periodista Óscar Funes destacó que el álbum contará con stickers que repasarán toda la historia del cuadro Melenudo, actual bicampeón del fútbol catracho.

“Olimpia y la famosa empresa italiana, Panini, lanzarán un álbum histórico de club. Será una pieza de colección donde habrá stickers repasando toda la historia de la institución merengue”, escribió Funes en su cuenta de X.

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Esta sería la primera ocasión que un club hondureño contará con esta pieza de colección. Mientras tanto, la hinchada merengue sigue exigiendo la renovación de su plantel.